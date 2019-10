Dopingzondaar Max Hauke krijgt vijf maanden cel met uitstel voor sportieve fraude DMM

30 oktober 2019

16u38

Bron: Belga 0 Doping Een rechter in Innsbruck heeft voormalig langlaufer Max Hauke woensdag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden. Hauke werd schuldig bevonden aan het plegen van sportieve fraude door doping te gebruiken.

Eind februari werd Hauke op heterdaad betrapt toen hij tijdens het WK noordse ski in het Oostenrijkse Seefeld een bloedtransfusie liet uitvoeren. De beelden van een verraste Hauke met de injectienaalden nog in de arm gingen de wereld rond.

Hauke, die in juni door het Oostenrijks antidopingagentschap (Nada) voor vier jaar werd geschorst, gaf woensdag toe dat hij bloeddoping en groeihormonen had gebruikt. Hij betwistte wel dat hij sportieve fraude zou hebben gepleegd door, dankzij het gebruik van verboden middelen, zo’n 50.000 euro op te strijken aan prijzengeld en sponsordeals. Volgens zijn advocaat was het grootste deel van die som afkomstig van sponsors die alleen vroegen dat Hauke hun logo zou dragen.

De zaak-Hauke is maar een deel van een veel ruimer onderzoek naar de praktijken van de Duitse dokter Mark Schmidt. Die werd eind februari opgepakt in zijn kabinet in Erfurt. Hij zou een dopingnetwerk hebben opgezet hebben minstens 21 atleten uit acht landen en vijf sporten betrokken zijn.