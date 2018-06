Doet onderzoek schandaal uit de doeken? "FIFA weet al 18 maanden van verdoezelen dopingstalen Russische voetballers" MH

25 juni 2018

10u44

Bron: Mail on Sunday 0 Doping in sport De FIFA heeft 18 maanden lang een Russische dopingzaak stil gezwegen, ondanks harde bewijzen. Dat beweert the Mail on Sunday op basis van een Mc Laren-rapport.

Volgens het onderzoek heeft de FIFA voldoende bewijslast dat er stalen gemanipuleerd werden. Er wordt gewag gemaakt van 34 Russische voetballers die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het gebruik van verboden middelen. De FIFA zou hier hiervan op de hoogte zijn, maar verdoezelde de zaak. De beschuldigingen zijn vergelijkbaar met die van Grigory Rodchenkov, ex-directeur van het Russische antidopingagentschap, die vorige week nog beweerde dat de FIFA op de hoogte was van een Russisch dopingschandaal.

Eén van de dopingzondaars in het verhaal is Ruslan Kambolov, een 28-jarige verdediger van Rubin Kazan. Kambolov behoorde aanvankelijk tot de 23-koppige selectie voor het WK, maar moest alsnog verstek geven met een kuitblessure. Hij zou in 2015 gefaald hebben voor een drugstest. Het staaltje werd bedekt door FSB-agent Yevgeny Blochin, de man wiens naam al eerder viel in dopingzaken. Het rapport verkondigt dat de FIFA op dat moment nog niet op de hoogte was, maar in december 2016 - de maand dat het rapport werd gepubliceerd - wél de nodige bewijslast in handen had.

Wereldwijd is het gebrek aan actie door de FIFA bekritiseerd, maar de Wereldvoetbalbond zélf laat uitschijnen dat er wel degelijk onderzoek gevoerd werd naar het hele verhaal. Volgens Richard Pound, WADA-topman van 1999 tot 2007 en het oudste lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), is het “voor de hand liggend” waarom de FIFA niets ondernam tegen de Russische voetbalbond of Russische voetballers. “Er staan namelijk miljarden dollars op het spel gedurende een probleemloos WK", vertelt de Canadees.

De FIFA klasseerde het dossier in februari wegens onvoldoende bewijs. Dat het gastland het zo goed doet op het WK, doet alleen maar meer stof opwaaien. Toch herhaalde het bestuursorgaan van de FIFA dat er "onvoldoende bewijs" is om de 23 betrokkenen - het Russische elftal, dus - in beschuldiging te stellen.