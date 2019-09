Denifl en Hauke officieel door parket beschuldigd van doping in zaak Aderlass, renner riskeert tien jaar cel DMM

23 september 2019

14u32

Stefan Denifl en langlaufer Max Hauke zijn door het parket van Innsbruck formeel beschuldigd van dopinggebruik. De Oostenrijkers werden eerder al geschorst wegens bloeddoping in de zaak Aderlass.

De 31-jarige Stefan Denifl wordt beschuldigd van dopinggebruik tussen juni 2014 en eind 2018. Volgens het parket heeft hij zijn sponsors bedrogen door 500.000 euro sponsorgeld te spenderen aan verboden middelen, voornamelijk groeihormonen. De renner riskeert tot tien jaar gevangenisstraf.

Max Hauke, 27, werd eind februari op het WK noordse ski in het Oostenrijkse Seefeld gearresteerd. Hauke werd toen op heterdaad betrapt tijdens een transfusie. Denifl en Hauke kregen deze zomer al een vierjarige schorsing. De zaak Aderlass draait rond de Duitse dokter Mark Schmidt. Die werd eind februari opgepakt in zijn kabinet in Erfurt. Hij zou een dopingnetwerk opgezet hebben waarbij minstens 21 atleten uit acht landen en vijf sporten betrokken zijn.