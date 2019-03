De Oostenrijkse dopingvlek dijt uit: nu geeft ook Estse langlaufer bloeddoping toe DMM

05 maart 2019

14u26

Bron: Belga 0 Doping in sport In het dopingschandaal dat vorige week losbarstte met arrestaties op het WK noordse ski, heeft een achtste atleet schuld bekend. De Estse langlaufer Algo Kärp gaf aan de onderzoekers toe bloeddoping te hebben gebruikt.

“Ik blaas hier waarschijnlijk al mijn persoonlijke relaties mee op, maar ik kon niet langer leven met de leugen. Ik heb er erg veel spijt van dat ik zo’n domme beslissing heb genomen”, zegt hij in de Estse media. De 33-jarige langlaufer verwijst in zijn getuigenis naar de voormalige teamcoach Mati Alaver. Die bracht hem in contact met de Duitse sportarts Mark Schmidt, die wordt beschouwd als spil in het hele onderzoek.

Vorige week werden op het WK noordse ski in Seefeld vijf langlaufers gearresteerd. Het betrof de Oostenrijkers Dominik Baldauf en Max Hauke (die op heterdaad werd betrapt tijdens een transfusie), de Esten Karel Tammjärv en Andreas Veerpalu en de Kazak Alexei Poltoranin. Allen legden ze bekentenissen af en werden vervolgens vrijgelaten. De voorbije dagen gaven ook de Oostenrijkse renners Georg Preidler en Stefan Denifl toe verboden middelen te hebben gebruikt. De UCI heeft hen inmiddels geschorst.