Dat heet dan hardleers zijn: eerste vrouwelijke wereldkampioene ooit uit Albanië wéér op doping betrapt Valerie Hardie

18 januari 2018

14u30

Bron: Eigen berichtgeving 1 Doping in sport Romela Begaj is een legende in Albanië: ze won in 2014 als eerste vrouwelijke Albanese atlete ooit, in om het even welke sport, goud op een WK. Maar die status krijgt nu een serieuze knauw: de gewichthefster is voor de tweede keer op doping betrapt en riskeert een schorsing van acht jaar.

Dat Romela Begaj zo'n lange schorsing riskeert, heeft ermee te maken dat ze een recidiviste is. Nadat ze goud won op het WK van 2014 in Kazachstan, in de categorie tot 63 kilo (trekken), testte ze positief op het verboden anabole steroïde stanozolol, waar Ben Johnson op de Spelen van 1988 op werd betrapt. Begaj, die op de Spelen van 2012 vlaggendraagster was voor Albanië, werd meteen voor twee jaar aan de kant gezet. Om die reden miste ze ook de Spelen van Rio in 2016. In Peking 2008 werd ze vijfde, in Londen negende.

Blijkbaar is ze hardleers want na het WK van 2017 in december in het Californische Anaheim was het weer raak. De 31-jarige Begaj - een gewezen circusartieste, getrouwd met en getraind door ex-bokser Gazmend Hackani - veroverde goud in de gewichtsklasse tot 69 kg (trekken), maar in haar urinestaal werden weer sporen van stanozolol gevonden.

Haar tweede positieve dopingtest was groot nieuws op de Albanese tv, waar Hackani kwam vertellen dat zijn echtgenote niets verkeerd had gedaan en dat het "B-staal dat zal bewijzen. Romela is clean, dit is een spelletje van de Internationale Federatie om de Amerikaan die brons won te helpen. Het is onmogelijk om twee keer positief te testen op hetzelfde middel."

Als de tegenexpertise de positieve test bevestigt, zal Begaj meteen een streep onder haar carrière kunnen trekken.

Albanië is in maart gastland voor het EK gewichtheffen.