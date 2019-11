Dan toch geen Russen in de groepsfase van het EK? WADA dreigt Rusland opnieuw te schorsen voor grote sporttoernooien DMM

20 november 2019

12u08

Bron: The Guardian 2 Doping Rusland riskeert volgend jaar uitgesloten te worden van deelname aan de Olympische Spelen én het EK voetbal. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) vindt de antwoorden die Rusland mocht formuleren over onvolkomendheden bij bepaalde dopingstalen niet sluitend genoeg. Begin december valt een eerste beslissing.

De groep van de Rode Duivels op het EK lijkt dan toch nog niet hélemaal vast te liggen. Zonder ongelukken treft ons land op het komende EK voetbal Rusland en Denemarken. Na de laatste kwalificatiewedstrijden gisteren komt daar nog Finland of Wales bij. De loting vindt plaats op 30 november, maar daarna zou er mogelijk nog iets kunnen veranderen.

Het WADA zou immers nog een flinke bom onder het EK kunnen leggen. Het Wereldantidopingagentschap kreeg eind oktober van de Russische dopingautoriteiten antwoorden op vragen over onvolkomenheden bij dopingstalen die in januari zijn overgedragen. Concreet gaat het om stalen afgenomen bij Russische atleten tussen 2012 en 2015 (lees er meer over onderaan dit artikel). Daarbij zou het RUSADA - het Russische antidopingagentschap - een aantal stalen gemanipuleerd hebben en nagelaten hebben om een positieve stalen te melden.

Het WADA kreeg na onderzoek van een onafhankelijke commissie (CRC) op de antwoorden vanuit Rusland een negatief advies. Het CRC bevond de stalen “non-compliant”, of niet-conform met de antidopingreglementen. Het uitvoerend comité van het WADA komt daarom op 9 december samen om een beslissing uit te spreken over Rusland.

Bevestigt die samenkomst het negatief advies, dan kan Rusland van de Olympische Spelen en het EK geweerd worden volgend jaar. Bovendien zouden er dan ook geen matchen in Sint-Petersburg mogen plaatsvinden, één van de speelsteden op het EK. Rusland zou dan tegen die beslissing van het WADA wel nog in beroep kunnen gaan. Dan is het aan het Internationaal Sporttribunaal (TAS) om een sanctie uit te spreken.

Eerder werden Russische atleten al geweerd van de Olympische Spelen in Rio. Bepaalde atleten konden toen wel nog onder een onafhankelijk vlag deelnemen. In september 2018 werd Rusland opnieuw als vertrouwelijk beschouwd door het WADA onder de voorwaarde dat het zijn dopinglab in Moskou zou openstellen. De manier waarop dat gebeurde kost Rusland nu mogelijk opnieuw de Spelen en het EK voetbal. Het wordt stilaan een straatje zonder einde.

Stalen uit periode 2012-2015 moesten Rusland weer ‘schoon praten’

Het RUSADA werd in 2016 geschorst naar aanleiding van een rapport waaruit bleek dat er in Rusland sprake was geweest van een grootscheeps door de staat ondersteund dopingprogramma. Tal van Russische sporters, met name in de atletiek, waren niet meer welkom bij internationale wedstrijden. Vorig jaar in september werd het laboratorium in Moskou weer in ere hersteld, op voorwaarde dat duizenden dopingtests werden vrijgegeven. De deadline van december 2018 werd niet gehaald, maar onderzoekers van het WADA kregen in januari wel de stalen in Moskou. Het zijn die dopingstalen die nu de hele discussie opnieuw aanzwengelen.