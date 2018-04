Daar gaan we weer: "Rusland kocht biatlonfederatie om ter bescherming van gedopeerde atleten" LPB

11 april 2018

20u28 0 Doping in sport Rusland heeft via omkoping ervoor gezorgd dat de Internationale Biatlonfederatie (IBU) dopinggevallen onder de mat veegde. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wereldantidopingagentschap (WADA), dat vanavond werd bekendgemaakt door de Franse krant Le Monde.

Le Monde beroept zich op een 16 pagina's tellend confidentieel rapport van het WADA. Daaruit blijkt dat de IBU er alles aan heeft gedaan "opdat er geen enkele procedure zou geopend worden tegen Russen". "Het eerste doel van de omkoping is het beschermen van de gedopeerde Russische atleten", verklaart het WADA in haar rapport van eind 2017.

Het Wereldantidopingagentschap bevestigt dat het een onderzoek heeft gevoerd naar de activiteiten van de IBU, en dat de zaak in verband staat met doping. Het nam contact op met de Oostenrijkse en Noorse politie, evenals met Interpol. Vandaag werd het hoofdkwartier van de IBU in Salzburg doorzocht, net als de zetel in Noorwegen. Mogelijk vormen uitspraken van Grigori Rodchenkov, de Russische klokkenluider van het omvangrijke dopingschandaal bij de Olympische Winterspelen van Sotchi, de aanleiding voor het onderzoek. Rodchenkov vertelde onlangs op de Noorse televisie dat de IBU in aanloop naar de Spelen van 2014 hielp bij het verdoezelen van positieve dopingtesten.

Volgens Le Monde meent het WADA dat de Noorse IBU-voorzitter Anders Besseberg en zijn secretaris-generaal "met succes" benaderd zijn door Rusland. Het verwijst daarbij naar de toekenning van het WK biatlon 2021 aan Rusland. Dat WK werd in september 2016 toegewezen aan Tioumen in Siberië, toen het dopingschandaal in de Russische sport al aan het licht was gebracht. Volgens een anonieme informant had de Russische federatie tussen 25.000 en 100.000 euro aangeboden aan leden van het congres, zo meldt Le Monde. Tioumen haalde het van de kandidaturen uit Slovenië en Tsjechië. Maar onder druk van onder meer het WADA ontnam de IBU Rusland toch de WK-organisatie.