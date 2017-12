Concurrent van Bart Swings vrijgepleit van dopinggebruik LPB

Bron: Belga 0 AFP Denis Yuskov (links) wordt op het podium geflankeerd door de Nederlander Sven Kramer en Bart Swings (rechts) na een WB-manche in het Chinese Harbin eind 2016. Doping in sport Bart Swings zal over twee maanden op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang mogelijk toch rekening moeten houden met Denis Yuskov. De Russische snelschaatser, wereldrecordhouder op de 1.500 meter, is door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) immers vrijgepleit van dopinggebruik.

De 28-jarige Yuskov was één van de Russische atleten die naar aanleiding van het hertesten van dopingstalen van de Winterspelen van Sotchi voor de Oswald-commissie moest verschijnen. "De disciplinaire commissie is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende bewijzen zijn om een overtreding tegen de dopingregels door de atleet hard te maken", citeert de website Insidethegames uit een niet-openbaar rapport. "De disciplinaire procedure tegen Denis Yuskov wordt beëindigd en de zaak is gesloten."

Als Yuskov naar Pyeongchang mag, wordt hij meteen een grote favoriet voor de 1.500 meter. Op dat nummer is de Rus drievoudig wereldkampioen (2013, 2015 en 2016) en wereldrecordhouder. Tijdens het WK in februari in Zuid-Korea haalde hij zilver na de Nederlander Kjeld Nuis. Swings werd toen negende. Tien dagen geleden schaatste Yuskov een nieuwe besttijd op de 1.500 meter. Tijdens de Wereldbekermanche in Salt Lake City klokte hij af na 1:41.02, twee honderdsten sneller dan de Amerikaan Shani Davis in 2009.