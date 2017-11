Carter verdedigt zich bij TAS voor positieve dopingplas, die ook Usain Bolt een negende gouden medaille heeft gekost DMM

13u35

Bron: Belga 0 AFP Nesta Carter op weg naar het TAS. Doping in sport Nesta Carter heeft zich in het Zwitserse Lausanne voor het Internationaal Sporttribunaal TAS verdedigd nadat hij wegens een positieve dopingtest zijn gouden medaille van de Olympische Spelen in Peking verloren heeft.

De 31-jarige Jamaicaan won met de Jamaicaanse aflossingsploeg goud op de 4x100 meter tijdens de Olympische Spelen van 2008. Bij hertesten met nieuwe technieken bleek zijn urinestaal sporen van het verboden stimulerende middel methylhexanamine te bevatten.

Eind januari maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekend dat Carter en zijn drie teamgenoten hun gouden medaille moesten inleveren. Door die sanctie houdt Usain Bolt nog maar acht in plaats van negen olympische titels over. Ook Asafa Powell en Michael Frater moesten hun gouden medaille afgeven. Carter maakte in februari dit jaar bekend bij het TAS beroep aan te tekenen.

EPA