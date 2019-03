Bridge-topper test positief op doping mvdb

01 maart 2019

13u27

Bron: Belga 0 Doping in sport Opschudding in de wereld van het kaarten: bridge-topper Geir Helgemo is betrapt op het gebruik van testosteron en wordt een jaar lang geschorst door de Wereld Bridge Federatie WBF.

De Noor Geir Helgemo testte in september vorig jaar positief op testosteron tijdens een toernooi in de Amerikaanse staat Florida, meldt het WBF in een persbericht.

De federatie heeft de Noor, die al jaren voor Monaco uitkwam in toernooien, voor een jaar geschorst. Hij mag pas eind november 2019 opnieuw professioneel bridgen. De 49-jarige bridge-topper moet ook de onderzoekskosten van de antidopingcommissie terugbetalen, goed voor bijna 3.700 euro.