Armstrong: "Ik ben van mijn sokken geblazen", documentaire over Russisch dopingschandaal genomineerd voor Oscar Valerie Hardie

24 januari 2018

14u24 0 Doping in sport Een sportdocumentaire die genomineerd wordt voor de Oscars: een zeldzaam gegeven. Reden te meer om naar 'Icarus' te kijken wanneer u op Netflix zit. De film van regisseur Bryan Fogel is het hallucinante verhaal van het dopingschandaal in Rusland, uitgelegd van naald tot draad. Een 'must see' voor elke sporter en sportfanaat.

Het is intussen ruim een jaar geleden sinds de première van Icarus maar het duurde tot Netflix in augustus de distributierechten op de documentaire kocht dat de film internationaal meer weerklank kreeg. Ook Lance Armstrong zag de sportdocu pas heel recent, tweette hij eind december: "Nadat ik ongeveer duizend keer de vraag kreeg of ik @IcarusNetflix al had gezien, heb ik er eindelijk tijd voor genomen. Alle duivels nog aan toe. Onvoorstelbaar dat ik van m'n sokken geblazen kon worden door die thematiek maar dat was ik wel. Straf gedaan @bryanfogel."

Spoiler alert: wie de film nog niet heeft gezien, kan misschien best niet verder lezen. Al is de uitkomst natuurlijk geen geheim: sinds het uitbarsten van het Russisch dopingschandaal in de winter van 2014 stortregende het verhalen en nieuwe onthullingen over hoe Rusland zijn atleten jarenlang dopeerde. Rusland is intussen al meer dan twee jaar geschorst door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) en op de Winterspelen, die op 9 februari in Pyeongchang beginnen, zijn Russische atleten alleen onder een neutrale noemer welkom. Dat is het resultaat. Icarus toont de oorsprong.

Het begint met Bryan Fogel, die als goed getrainde amateur-renner, beter wil presteren. Hij wil testen in welke mate doping hem kan helpen - zonder dat hij uiteraard betrapt werd bij dopingcontroles - en roept daarvoor de hulp in van Don Catlin, het voormalige hoofd van het anti-dopinglabo van UCLA. Die wil zijn goede naam niet op het spel zetten en stuurt hem door naar Grigory Rodchenkov, de directeur van het Russische anti-dopinglab.

Rodchenkov, de naam zal wel een belletje doen rinkelen - dat is de klokkenluider die nu ondergedoken leeft in de States. Maar wanneer de Rus in Icarus voor het eerst in beeld komt, is de bom nog niet gebarsten. Hij stelt voor Fogel een dopingschema op en legt de Amerikaan uit wat hij moet doen om niet positief te testen. De twee mannen worden closer en al snel wordt duidelijk dat Rodchenkov niet aan zijn proefstuk toe is en ook Russische atleten 'begeleidt'.

Wanneer het schandaal door de publicatie van het McLaren-rapport helemaal in de openbaarheid komt, voelt Rodchenkov zich niet meer veilig in Rusland. Hij vlucht en krijgt daarbij de hulp van Fogel. In de VS getuigt hij tot in de details hoe Russische atleten zich doperen en de dopingjagers in hun blootje zetten.

De film duurt 121 minuten maar verveelt geen seconde. Op 4 maart worden de Oscars uitgereikt. Icarus krijgt onder meer concurrentie van 'I, Tonya', een verfilming van het schaatsschandaal rond Tonay Harding en Nancy Kerrigan.