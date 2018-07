Aantal positieve testen op meldonium is sterk gedaald LPB

24 juli 2018

08u42

Bron: ANP/Belga 0 Doping in sport Het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft vorig jaar meer dopingcontroles uitgevoerd dan het jaar voordien en minder positieve testen geregistreerd. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2017, die het agentschap naar buiten heeft gebracht.

De afname van het aantal dopinggevallen komt voornamelijk doordat er minder dopinggevallen met het middel meldonium zijn gerapporteerd. De bij het WADA aangesloten dopinglaboratoria analyseerden 322.050 urine- en bloedmonsters. Dat is 7,1 procent meer dan in 2016 (300.565). Het aantal positieve vondsten bedroeg 4.596, oftewel 1,43 procent van het totale aantal monsters. Het jaar daarvoor lag dat percentage op 1,6 procent.

Meldonium staat sinds 2016 op de verboden lijst. Veel sporters gebruikten het middel, dat eigenlijk bedoeld is om hartklachten te verminderen, om het uithoudingsvermogen te vergroten. Het WADA registreerde in 2017 nog maar 79 positieve testen op meldonium, tegen 515 in 2016. Vooral Russen werden in het verleden betrapt op meldonium. Onder meer tennisster Maria Sharapova zat een schorsing voor meldoniumgebruik uit.