400-meterloper Nigel Levine betrapt op clenbuterol Redactie

15u22

Bron: Belga 0 REUTERS Nigel Levine (rechts) naast Chris Brown op de Olymische spelen van 2012 in Londen.

Nigel Levine is volgens BBC en The Daily Mail betrapt op het gebruik van Clenbuterol. De 28-jarige Brit kroonde zich in 2014 tot Europees kampioen in Zürich met de 4x400m estafetteploeg en veroverde twee jaar voordien het zilver in Helsinki na België.

Ook indoor behaalde hij met op de 4x400m de nodige successen, met een eerste stek in Göteborg en drie podiumplaatsen op een WK indoor.

Levine hernam pas in april de trainingen na een motorongeval in januari. Het is onduidelijk wanneer hij betrapt werd. Levine wacht op dit moment op de analyse van het B-staal.