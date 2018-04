"Voorzitter Internationale Biatlonbond beschermde 65 gedopeerde Russen" Redactie

12 april 2018

12u01

Bron: afp 0 Doping in sport Anders Besseberg, de Noorse voorzitter van de Internationale Biatlonfederatie (IBU), zou het dopingmisbruik van 65 Russische atleten onder de mat geveegd hebben. Dat meldt de Noorse krant Verdens Gang. Gisteren maakte Le Monde al bekend dat de IBU gedopeerde Russische atleten beschermde.

Volgens Verdens Gang zou Besseberg sinds 2011 65 Russen beschermd hebben die doping namen. Zeventien onder hen zouden afgelopen winter nog deelgenomen hebben aan Wereldbeker-wedstrijden. Tegen Besseberg en Nicole Resch, de Duitse secretaris-generaal van de IBU, loopt momenteel een onderzoek. Dinsdag werd het hoofdkwartier van de IBU in Salzburg doorzocht, net als de zetel in Noorwegen.

"Ik denk dat we de regels gerespecteerd hebben, maar kan geen uitspraken doen over hoe de speurders het onderzoek voeren", reageerde Besseberg kort in Noorse media. "Zelf heb ik niets te verbergen."

Besseberg zal, zo schrijven Noorse media, gedurende het onderzoek afstand doen van zijn functies. Resch is momenteel al geschorst.