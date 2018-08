"Verontrustend misbruik" van schildklierhormoon door Nederlandse schaatsers Valerie Hardie

02 augustus 2018

13u13

Bron: de Volskrant, Nieuwuur, NOS 0 Doping in sport Opschudding in Nederland waar de nationale schaatsbond (KNSB) een brief naar zijn atleten stuurde om hun ongerustheid te uiten over het misbruik van schildklierhormonen. Het middel Thyrax staat niet op de lijst van verboden middelen, maar mag niet gebruikt worden zonder medisch attest.

Verschillende Nederlandse media zoals de Volkskrant publiceerden vandaag de brief van de Nederlandse schaatsbond die ze op 10 juli aan hun atleten richtte. Technisch directeur Remy de Wit schrijft: "De laatste tijd bereiken ons signalen dat sporters binnen de schaatswereld medicijnen krijgen voorgeschreven die weliswaar niet op de Dopinglijst van de WADA (Wereldantidopingagentschap) staan, maar waarvan het gebruik zonder

medische noodzaak gezondheidsrisico's oplevert."

Het gaat om het middel Thyrax, dat schildklierhormonen aanmaakt. Sporters nemen het om meer energie te krijgen, vet te verbranden en snel af te vallen. Het product is op zich niet verboden, maar er is wel een medisch attest voor nodig.

Op dezelfde dag vertrekt ook een brief van de Nederlandse Dopingautoriteit naar WADA met de vraag om schildklierhormonen op de lijst van verboden middelen op te nemen. "We hebben sterke signalen ontvangen van medische professionals in Nederland dat schildklierhormonen worden misbruikt door topsporters." De directeur Herman Ram constateerde dat steeds meer Nederlandse topsporters het product op hun dopingformulieren invullen. Het gaat naast schaatsers ook om onder meer wielrenners en atleten. Ram: "We vinden de signalen van dien aard dat we ons zorgen maken. Het gezondheidsrisico is voor ons reden om hier werk van te maken."

Om hoeveel schaatsers het gaat, dat wil de KNSB niet kwijt: "We

hebben een indicatie van de omvang van het probleem, maar noemen geen

aantallen omdat het ons puur gaat om het aankaarten van de kwestie." De signalen bereikten de KNSB na een evaluatie van het vorige schaatsseizoen, zei een woordvoerder.

De KNSB waarschuwt ook de artsen want wie het medicijn voorschrijft zonder medische noodzaak gaat tegen alle mogelijke regels in. Daarom roept de KNSB de atleten op om artsen, die het middel toedienen zonder medisch attest, aan te geven. Een verkeerd gebruik van de hormonen houdt grote risico's in. "Een verhoogd risico op botontkalking, op hartproblemen en op een plotse dood", zegt internist-endocrinoloog Edward Visser aan het Nieuwsuur.