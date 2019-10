“Rusland heeft duizenden data van dopinglabo veranderd”: baas van Russisch antidopingagentschap vreest zware sancties VH

10 oktober 2019

19u19

Bron: Der Spiegel 0 Doping in sport Op 23 oktober buigt het Wereldantidopingagentschap (WADA) zich nog maar eens over het Rusland-dossier. Zo’n drie weken terug raakte bekend dat de gegevens die het WADA van het Russische antidopingagentschap (RUSADA) kreeg, heel wat onregelmatigheden bevatten. In een interview met het Duitse tijdschrift Der Spiegel bevestigt RUSADA-baas Yury Ganus dat er wel degelijk uitvoerig geknoeid werd met de data van atleten - hij vreest voor zware sancties.

De deadline was 31 december 2018. Dan moest een team van experts van het WADA toegang krijgen tot het labo in Moskou en de gegevens van hun atleten. Die deadline haalden ze niet, pas 17 dagen later stelden ze de data beschikbaar. Het WADA bleef nog begripvol: ze namen RUSADA zijn licentie, die het pas in september 2018 terug had gekregen, niet af. Of het WADA op 23 oktober nog even mild zal zijn, valt te betwijfelen, nu blijkt dat er serieus is geknoeid met die data.

Volgens Yury Ganus, de directeur van RUSADA, werden ze zelfs nog in januari 2019 aangepast, vertelt hij aan ‘Der Spiegel’. “Het was een heel pragmatische en rationale beslissing van WADA (om RUSADA niet opnieuw te schorsen, red.), ook omdat onze sporters weer aan internationale competities mogen meedoen. En nu maken we de ergste crisis ooit mee. Het WADA vraagt een verklaring waarom de gegevens van het labo veranderd werden. Rusland moet veel vragen beantwoorden, 31 in totaal. Die veranderingen zijn zo omvangrijk en belangrijk dat het geen toeval kan zijn. Het gaat om duizenden gegevens die op verschillende plaatsen zijn aangepast of verschoven. Iemand heeft op grote schaal specifieke informatie proberen te verdoezelen. Het zou daarbij ook om namen van sporters kunnen gaan.”

Ganus, die beweert dat RUSADA volstrekt onafhankelijk van de Russische overheid functioneert, weet niet wie daarachter zit, zegt hij. “Het is gewoon verschrikkelijk. Ik begrijp niet waarom ze dat deden. De experten van WADA zijn heel bekwaam inzake cyberveiligheid. Het was toch te voorspellen dat ze zo’n aanpassingen zouden opmerken. Het is alsof je met een auto recht tegen een muur aan knalt. (...) Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat de overheid een verstandig antwoord kan geven op al die vragen - ze zijn echt te belastend.”

Ganus twijfelt er sterk aan dat Rusland de originele gegevens aan het WADA zal bezorgen en vreest dan ook voor zware sancties. “Omdat het niet de eerste keer is dat Rusland de regels overtreedt. De Russische deelname aan de Spelen van Tokio 2020 en de Winterspelen van Peking 2022 staan minstens op het spel.”

Sportminister Pavel Kolobkov lijkt zich minder zorgen te maken en zegt dat Rusland een antwoord wél een antwoord gaf op alle vragen.