"Ik had een snor als een man, maar van mijn gezondheid lagen ze niet wakker": Thaise gewichthefster getuigt over dopingcultuur Gewichtheffen zwaar onder vuur na ophefmakende reportage op Duitse tv-zender ARD Valerie Hardie

06 januari 2020

13u18

Bron: ARD 0 Gewichtheffen Het stormt in het gewichtheffen. De olympische sport, die er al geen goede reputatie op nahoudt, kwam in een reportage van de Duitse tv-zender ARD zondagavond in opspraak door verhalen en getuigenissen over corruptie, doofpotoperaties en verregaand dopingmisbruik, onder meer bij Thaise kinderen.

In 2017 scheelde het al niet veel of het gewichtheffen raakte zijn olympisch statuut kwijt door de vele dopingverhalen die de sport teisterden. De Internationale Gewichtheffederatie (IWF) stuurde zijn antidopingbeleid bij, maar een nieuwe reportage op ARD - Secret Doping – the Lord of the Lifters - doet vermoeden dat de strijd nog lang niet gewonnen is. Een bloemlezing.

Dorin Balmus is een arts die het nationale team van Moldavië begeleidt. Op een verborgen geluidsopname valt te horen hoe Balmus vertelt dat dubbelgangers van Moldavische gewichtheffers urinestalen afgaven en niet de echte atleten, wanneer ze door het Hongaarse antidopingbureau (Hunado) getest werden. De dopingcontroleurs kregen volgens hem geld toegestoken, met de vraag om de paspoorten niet te nauwgezet te checken. Balmus beweert ook dat 55 euro volstaat om op nationaal niveau een ‘cleane’ test te kopen en 180 euro op internationaal niveau.

Hunado is omstreden omdat zij bij de meeste internationale competities de controles uitvoeren. Wanneer dat op het WK van 2015 in Houston door USADA werd gedaan, het Amerikaanse antidopingagentschap, werden plots 24 positieve gevallen gemeld - een record. Ze vonden injectienaalden in de kleedkamers.

De ARD nam 16.000 dopingtest onder de loep uit de periode 2008-2017 en daaruit bleek dat bijna 50 procent van de 453 gemedailleerden op WK’s en Olympische Spelen in het jaar dat ze op het podium stonden geen onaangekondigde controle moesten ondergaan. Heel bedenkelijk gezien de kwalijke reputatie van gewichtheffers.

Azerbeidzjan nam het in het verleden blijkbaar ook niet zo nauw met de dopingregels. Toen 18 van hun atleten in 2013 positief testten, mochten 12 van hen toch maandenlang probleemloos aan internationale competities meedoen, waaronder het WK. Pas veel later werden ze geschorst en hun resultaten geannuleerd.

Getuigenis Thaise gewichthefster

Dan is er nog de getuigenis van de Siripuch Gulnoi, eveneens in het geheim opgenomen, die in 2012 olympisch brons kreeg toegewezen na een dopingschorsing voor de Oekraïnse Yuliya Kalina. Thailand is voorlopig geschorst door de IWF wegens meerdere dopingbreuken. Gulnoi vertelt dat ze als tiener de “kaak en de snor van een man had” door het dopinggebruik, “maar dat de verantwoordelijken niet wakker lagen van mijn gezondheid”. Volgens haar is doping ingebakken in de Thaise gewichthefcultuur en zitten sommige meisjes al op hun dertiende aan het verboden spul. De meeste dopingproducten halen ze uit het buitenland, zegt ze nog, “want de producten hier zijn niet erg goed”.

Tot slot wordt ook de 80-jarige Tamás Aján, sinds 1976 secretaris-generaal en vanaf 2000 voorzitter van de IWF, beschuldigd van corruptie. In totaal zou 7,1 miljoen euro aan subsidies, die het IOC uitbetaalde, niet zijn aangegeven in de boekhouding van de IWF. Het geld belandde op twee Zwitserse bankrekeningen, waar alleen Aján een mandaat voor had. Toch moest hij daar nooit verantwoording voor afleggen.

Het laat zich raden dat het IOC zich over het dossier zal buigen.

