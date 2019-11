Doorgedraaide NFL-speler slaat tegenstander met helm op hoofd en wordt voor onbepaalde tijd geschorst

15 november 2019

15u49 2 NFL In het NFL-duel tussen Cleveland Browns en Pittsburgh Steelers (21-7) heeft zich een bizar incident voorgedaan. Myles Garrett, verdediger van Cleveland, greep tegenstander Mason Rudolph vast, stal zijn helm en sloeg hem ermee op zijn blote hoofd. De sanctie is niet mals. Garrett is voor onbepaalde tijd - in ieder geval voor de rest van het seizoen - geschorst.

Op de actie van Garrett wordt vol verbijstering gereageerd. Ook zijn eigen coach, Freddie Kitchens, snapt niets van de actie. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hij beseft wat hij heeft gedaan en dat dit compleet onacceptabel is.” Direct na afloop van de partij deed Garrett bij de pers al zijn verhaal. “Ik ben te ver gegaan. Wat ik deed was dom. Ik heb mij laten meeslepen door mijn emoties. Dit gaat ons team nog even achtervolgen.”

Rudolphs teamgenoot Maurkice Pouncey was niet mals: “Garrett had mijn teammaat wel kunnen doden. Wat als hij hem had geraakt op zijn slaap?”, vertelde de man. Pouncey is ook drie wedstrijden geschorst omdat hij na het incident nog een schermutseling had met Larry Ogunjobi - die één match moet toekijken. De drie heren kunnen in beroep gaan tegen de sancties, Garrett is dat alvast van plan.

Cleveland Browns en Pittsburgh Steelers krijgen ook een boete van 250.000 dollar (226.000 euro).

