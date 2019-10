Donkere dagen voor de bokssport: Patrick Day al vierde bokser die dit jaar het leven laat YP

17 oktober 2019

Maxim Dadashev. Hugo Santillan. Boris Stanchov. Patrick Day.



In the space of 3 months, these fine men have been taken from us. Dark time for the sport. Never, ever forgotten ❤️ pic.twitter.com/u76FH8avYI Mikey(@ AnalyseBoxing) link Boksen Patrick Day (27) is al de vierde bokser die dit jaar het leven liet na een bokskamp. Eerder kwamen ook de Rus Maxim Dadashev, de Argentijn Hugo Alfredo Santillan en de Bulgaar Boris Stanchov om het leven.

Op 19 juli stapte Maxim Dadashev (28) de ring in tegen de Puerto Ricaan Subriel Matías. “Ik moet dit gevecht stoppen”, riep Dadashevs coach Buddy McGirt tijdens de wedstrijd. “Je krijgt te veel klappen, Max. Stop alsjeblieft! Kijk me aan, je moet te veel incasseren. Als ik het hier nu niet stop, dan doen de refs het straks. Begrijp je me, Max? Stop alsjeblieft!” Dadashev ging toch door en het gevecht werd pas in de elfde ronde effectief gestaakt door Dadashevs coach. Het superlichtgewicht (-63,5 kilogram), alias “Mad Max”, stapte na een reeks mokerslagen nog zelf uit de ring. De Rus werd tijdens het gevecht onderzocht door een arts, maar zakte later op weg naar de kleedkamer in elkaar.

Een hersenbloeding veroorzaakte veel druk op zijn hersenen, waardoor Dadashev meteen onder het mes moest. Hij werd ook in een kunstmatige coma gebracht. Zijn andere trainer Donatas Janusevicius verklaarde aan Amerikaanse media meteen dat zijn poulain zich “in kritieke, maar stabiele toestand” bevond. Toch is de kamp hem na drie dagen coma fataal geworden.

Op 25 juli gaf Hugo Alfredo ‘Dinamita’ Santillan (23) de Uruguayaan Eduardo Javier Abreu partij. Santillans neus begon te bloeden in de vierde ronde en wanneer de jury later een gelijkspel wilde uitspreken, zeeg de Argentijn neer. In het ziekenhuis werden zwellingen in de hersenen en nierfalen vastgesteld. Nadien takelden ook de andere organen verder af, waardoor hij nooit meer wakker zou worden.

Extra pijnlijk: een maand voordien leed Santillan ook al een zware nederlaag tegen Artem Hautyunyan in Duitsland. De Duitse boksbond besloot hem tot 30 juli het boksen te verbieden, maar aangezien deze kamp doorging in Argentinië trok Santillan zich daar dus helemaal niks van aan. En dat bekocht hij met zijn leven.

Vreemd verhaal achter het overlijden van Boris Stanchov (21), op 21 september. Aanvankelijk leek het erop alsof de 21-jarige Isus Velichkov ineen was gezakt na een hartstilstand, na zijn kamp met de Albanees Ardit Murja. Maar wat bleek later: Stanchov gebruikte de bokslicentie van zijn neefje Velichkov en naar verluidt ook dezelfde medicijnen. Het noodlot sloeg toe in de vijfde ronde nadat hij een rake stoot te verduren kreeg van Murja. Nadat hij nog even wankelde smakte hij tegen het canvas, waarna het gevecht meteen werd gestaakt en het medische personeel de ring in sprong. Ook voor hem kwam alle hulp echter te laat.