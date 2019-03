Donaldson wipt Brecel uit Indian Open snooker YP

02 maart 2019

14u03

Na makkelijke zeges in de eerste en tweede ronde is Luca Brecel (WS 13) er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales op de Indian Open snooker (375.000 euro). In Kochi moest de Limburger met 4-3 het onderspit delven voor de Schot Scott Donaldson (WS 57).

Brecel begon nochtans voortreffelijk aan de wedstrijd met een 120 break in de eerste frame. Donaldson, die in de vier onderlinge confrontaties slechts één keer kon winnen, strafte in de volgende drie frames enkele missers van onze landgenoot ongenadig af.

Zo won de Schot met onder meer een 138 break drie frames op een rij. Brecel stelde nog gelijk en in een lang uitgesponnen beslissend frame werd er vrijwel voor elke punt geknokt. Donaldson trok finaal het laken naar zich toe.

Uitslag achtste finale Indian Open:

Scott Donaldson (Sch/57) - Luca Brecel (Bel/13) 4-3

0/120(120) - 73/0 - 138(138)/0 - 70/32 - 11/55 - 11/65(58) - 59/37.