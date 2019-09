Domper voor Jonathan Borlée en Tornados: geen Memorial en geen WK door hamstringblessure LPB

Bron: Belga 0 Atletiek Jonathan Borlée geeft forfait voor de Memorial, die komende vrijdag op het programma staat. Borlée liep vanochtend op training een hamstringblessure op. Volgens zijn broers Kevin en Dylan zit het seizoen van Jonathan erop. Dat betekent dat hij ook moet passen voor het WK in Doha (27/9-6/10). Een domper voor de Belgian Tornados, die het zonder een belangrijke pion zullen moeten doen op de 4x400 meter.

Het was meteen duidelijk dat er iets niet pluis was bij het begin van het persmoment met de Borlée-broers, traditioneel in de week voor de Memorial. Enkel Kevin en Dylan kwamen opdagen.

“Jonathan heeft zich deze morgen geblesseerd tijdens een test op de 400 meter”, begon Kevin. “Hij zal uiteraard nog medische testen ondergaan, maar het is quasi zeker dat zijn seizoen voorbij is. Hij kon niet meer lopen. Natuurlijk is dit niet leuk. Het is een grote ontgoocheling voor ons, maar dit is het leven van een atleet. We moeten verder.”

Vooral Kevin leek erg onder de indruk van de blessure van zijn tweelingbroer. Dylan Borlée ging nog even dieper in op de gevolgen voor de Belgian Tornados, het estafetteteam op de 4x400 meter waar Jonathan altijd een gewaardeerd lid van was. “We hebben ook zonder Joe nog een sterke ploeg. We lopen al jaren samen. Natuurlijk is het moeilijker een mooi resultaat te boeken zonder hem dan met hem. Dat verbergen we niet. Maar we blijven geloven. Ook zonder hem is een topresultaat op het WK mogelijk.”