Domper voor Jonathan Borlée en Tornados: geen Memorial en geen WK door hamstringblessure LPB

03 september 2019

15u10

Bron: Belga 0 Atletiek Jonathan Borlée geeft forfait voor de Memorial, die komende vrijdag op het programma staat. Borlée liep vanochtend op training een hamstringblessure op. Volgens zijn broers Kevin en Dylan zit het seizoen van Jonathan erop. Dat betekent dat hij ook moet passen voor het WK in Doha (27/9-6/10). Een domper voor de Belgian Tornados, die het zonder een belangrijke pion zullen moeten doen op de 4x400 meter.

Het was meteen duidelijk dat er iets niet pluis was bij het begin van het persmoment met de Borlée-broers, traditioneel in de week voor de Memorial. Enkel Kevin en Dylan kwamen opdagen.

“Jonathan heeft zich deze morgen geblesseerd tijdens een test op de 400 meter”, begon Kevin. “Hij zal uiteraard nog medische testen ondergaan, maar het is quasi zeker dat zijn seizoen voorbij is. Hij kon niet meer lopen. Natuurlijk is dit niet leuk. Het is een grote ontgoocheling voor ons, maar dit is het leven van een atleet. We moeten verder.”

Vooral Kevin leek erg onder de indruk van de blessure van zijn tweelingbroer. Dylan Borlée ging nog even dieper in op de gevolgen voor de Belgian Tornados, het estafetteteam op de 4x400 meter waar Jonathan altijd een gewaardeerd lid van was. “We hebben ook zonder Joe nog een sterke ploeg. We lopen al jaren samen. Natuurlijk is het moeilijker een mooi resultaat te boeken zonder hem dan met hem. Dat verbergen we niet. Maar we blijven geloven. Ook zonder hem is een topresultaat op het WK mogelijk.”

Een klein uurtje na het persmoment met Kevin en Dylan kwam Jonathan Borlée toch even de media begroeten in het Crowne Plaza Hotel. Jonathan bevestigde de woorden van zijn broers. “Ik ben er voor negentig procent zeker van dat ik een scheur in de rechterhamstring heb opgelopen”, liet hij noteren. “Je moet altijd 48 uur wachten vooraleer een definitieve diagnose mogelijk is. Maar ik ben bijna zeker dat het een scheur is. Ik heb mijn hamstring voelen knappen. Ik heb ervaring met dit soort blessures. Het is al mijn derde blessure in de rechterhamstring dit seizoen. Indien het een scheur is, sta ik vier tot vijf weken aan de kant, dus dan is mijn seizoen voorbij.”

Grote klap

Jonathan oogde berustend en leek al vrede te hebben genomen met zijn lot. “Het was natuurlijk een grote klap. Mijn lichaam heeft een signaal gegeven. Misschien heeft deze blessure - naast alle negatieve gevolgen - toch ook één voordeel. Ik heb vorig jaar weinig rust gehad, dat was niet ideaal. Nu kan ik wel meer rust nemen. Ik twijfel overigens helemaal niet over volgend jaar. Ik heb dit al vaker meegemaakt en ben altijd op mijn beste niveau teruggekeerd. Dat zal nu ook lukken.”

Jonathan stak zijn ploegmakkers bij de Belgian Tornados tot slot nog een hart onder de riem. “Ik heb er honderd procent vertrouwen in dat ze zich ook zonder mij zullen plaatsen voor de Olympische Spelen. Het team heeft ook zonder mij voldoende capaciteiten. Dat is al vaker gebleken.”

Boekvoorstelling

Na het persmoment in de aanloop naar de Memorial volgde nog de boekvoorstelling van de familie Borlée. David Lehaire, journalist van L’Avenir, schreef voor uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts het boek ‘De familie Borlée - Samen naar de top’ - in het Frans ‘Ensemble vers les sommets’, een boek waarin de uitzonderlijke familie - zus Olivia, de tweeling Kevin en Jonathan en broer Dylan - in de bloemetjes wordt gezet.

Olivia Borlée, die twee weken geleden bekendmaakte definitief te stoppen met atletiek, nam bij de voorstelling even het woord. “Wij zijn een normale familie, die probeert haar dromen te realiseren. We dromen groots, zonder limieten, en dankzij onze sterke familiale band overleven we elke tegenslag. Het is ook dankzij onze ouders dat we hier staan. Zij hebben ons altijd naar het hoogste niveau gepusht. In het boek ligt de focus niet enkel op onze prestaties op de piste, maar ook erbuiten.”

Het boek is vanaf woensdag verkrijgbaar in de boekhandel.