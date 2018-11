Dochter van Stefaan De Clerck wordt volgende zomer nieuwe algemeen manager van basketkampioen Oostende Redactie

07 november 2018

09u13

Bron: Belga 0 Meer Sport Basketbalclub Filou Oostende heeft vandaag bekendgemaakt dat Marie De Clerck vanaf 1 juli 2019 de fakkel overneemt als algemeen manager van de kustploeg. De Clerck volgt Marijke Schaepelinck op, die bijna twintig jaar de club leidde. De Clerck treedt op 1 januari al toe tot het Oostendense organigram om zich in te werken. Schaepelinck blijft ook na de zomer aan Oostende verbonden en zal de financiële opvolging blijven garanderen.

De 43-jarige De Clerck, een juriste van opleiding en dochter van CD&V-politicus Stefaan De Clerck, combineerde de voorbije jaren haar functie als schepen (ook CD&V) voor de gemeente Wevelgem met functies als marketingmanager voor magazines als Trends, Weekend Knack en Nest. Ze was ook projectmanager voor Flanders Inshape - dat later werd overgenomen door Antwerp Management School. Daar nam ze als marketingdirecteur de leiding over een reorganisatieproces en bepaalde en coördineerde de nieuwe marketingstrategie.

De Clerck heeft een verleden in het basketbal. Ze speelde ruim tien jaar in eerste en tweede klasse bij onder meer Soubry Kortrijk, Haantjes Oudenaarde en Damesbasket Leuven. In die tijd behaalde ze ook haar trainersdiploma B.