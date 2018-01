Dit zijn de zes genomineerden voor de 'Oscar van de Sport' Redactie

17u56

Bron: Belga 1 Getty Images for Laureus Usain Bolt mocht vorig jaar voor de vierde keer in zijn loopbaan de Laureus Award ophalen. Wie wordt zijn opvolger? Meer Sport De Britten Mo Farah, Chris Froome en Lewis Hamilton, de Zwitser Roger Federer, de Spanjaard Rafael Nadal en de Portugees Cristiano Ronaldo zijn de zes genomineerden voor de categorie 'Sportman van het Jaar' op de Laureus Sports Awards, zo maakten de organisatoren vandaag bekend.

Roger Federer mocht tussen 2005 en 2008 vier keer op rij de 'Oscar van de Sport' in ontvangst nemen, collega-tennisser Rafael Nadal was in 2011 aan de beurt. Farah, Froome, Hamilton en Cristiano Ronaldo staan nog niet op de erelijst.

In de categorie voor de 'Doorbraak van het Jaar' gaat het tussen de Britse bokser Anthony Joshua, wereldkampioen bij de zwaargewichten, de Franse voetbalsensatie Kylian Mbappé, de Spaanse golfer Sergio Garcia, de Letse Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko, de Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel en de Griekse basketbalspeler Giannis Antetokounmpo, 'rising star' bij NBA-team Milwaukee Bucks. De winnaars worden op 27 februari bekendgemaakt in Monaco.

