Dit weekend opent in Vlaanderen honderdste club van padel, de snelst groeiende sport ter wereld Werner Thys

28 mei 2020

13u24 0 Padel “Een enorm mooi verhaal”, zo omschrijft Gijs Kooken, de CEO van Tennis Vlaanderen, de evolutie van padel – de snelst groeiende sport ter wereld – in Vlaanderen. Bij de opstart van 'padel by Tennis Vlaanderen' in september 2016 waren er zeven clubs die over padelvelden beschikten, dit weekend wordt club nummer honderd in de bloemetjes gezet. Feestclub van dienst: het Limburgse TC Lummen.

Dankzij de grote toegankelijkheid maakt de padelsport in Vlaanderen bokkensprongen. Zaterdag gaat in Lummen de honderdste padelclub open, wat het totaal aantal terreinen in Vlaanderen op 308 brengt.

“Padel is inderdaad nog steeds booming in Vlaanderen”, zegt Gijs Kooken. “Het gaat allemaal nóg sneller dan verwacht. We zitten jaarlijks met een verdubbeling van het aantal leden en padeltoernooien. Vooral de cijfers tussen einde 2018 en einde 2019 zijn zeer opmerkelijk. We gingen toen van 6.806 naar 15.651 leden, van 74 naar 153 toernooien en van 359 naar 864 interclubploegen. Ondanks dit crisisjaar tellen we op dit moment opnieuw meer dan 15.000 actieve leden. Dat wil zeggen dat het totaal aantal spelers in 2020 het eindtotaal van 2019 zeker zal overstijgen. We hopen einde dit jaar zelfs de kaap van 20.000 padelspelers te overschrijden.”

Die verhouding is op dit moment 68,20% mannen tegenover 31,80% vrouwen. De dames moeten dus een tandje bijsteken, want er is geen reden waarom zij het spelletje niet leuk zouden vinden Gijs Kooken

Jaarlijks blijven verdubbelen is vanzelfsprekend onmogelijk, maar Kooken ziet in de toekomst de padelsport in Vlaanderen nog verder groeien. “Er staan nog projecten op stapel, er komen op korte termijn nog clubs bij”, zegt Kooken. “We voelen aan dat de interesse groot blijft. Padel vormt immers een mooie combinatie van sport en plezier. In ons beleidsplan van 2021-2024 zal veel aandacht besteed worden aan clubondersteuning, optimaliseren en verfijnen van de competities en klassementen, de verdere uitbouw van trainersopleidingen, de jeugdwerking en topsport padel.”

Wat het aantal clubs betreft zijn West- en Oost-Vlaanderen de koplopers in Vlaanderen. “In die twee provincies schoot de sport inderdaad het beste uit de startblokken”, aldus Kooken. “Momenteel zien we een grote inhaalbeweging in Antwerpen, terwijl ook de interesse in Limburg en Vlaams-Brabant fors toeneemt.”

De man-vrouwverhouding in de padelsport is nog wel voor verbetering vatbaar. “Die verhouding is op dit moment 68,20% mannen tegenover 31,80% vrouwen. De dames moeten dus een tandje bijsteken, want er is geen reden waarom zij het spelletje niet leuk zouden vinden”, lacht Kooken.

Het is dus TC Lummen dat zaterdag als honderdste club in Vlaanderen de padeldeuren opent. “We hebben er geen verdienste aan, maar die extra aandacht is voor ons uiteraard mooi meegenomen”, zegt Jos Biesmans, voorzitter van TC Lummen. “Als tennisclub doen we al vele jaren ons best om op alle vlakken te scoren, padel hoort in dat totaalplaatje.” “Het was een must om deze trein niet te missen. De interesse binnen de club is groot en er waren al enkele leden die voor padel uitweken naar andere clubs. Vanaf dit weekend kunnen ze dus gewoon in hun vertrouwde omgeving van een uurtje padelplezier genieten.”

“Morgenavond organiseren we het officiële gedeelte met een kleine 'corona-opening' van de padelterreinen en vanaf zaterdag kan er gereserveerd worden.”

Padel in Vlaanderen in cijfers

• Aantal clubs: 100 (waarvan 16 pure padelclubs).

• Aantal clubs per provincie: West-Vlaanderen (26), Oost-Vlaanderen (25), Antwerpen (21), Limburg (15) en Vlaams-Brabant (13).

• Aantal terreinen: 308.

• Aantal leden: 15.017

Aantal leden per provincie: West-Vlaanderen (4.081), Oost-Vlaanderen (3.819), Antwerpen (2.881), Limburg (2.571) en Vlaams-Brabant (1.665)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.