Dit weekend ontknoping Beker van Vlaanderen in het basketbal, live te volgen op HLN.BE RBE

01 maart 2018

19u46 8

Met de ontknoping van de Beker van Vlaanderen krijgt sporthal Brax-Hall in Boom dit weekend een driedaags basketbalfeest. Twintig ploegen strijden in tien finales voor de Vlaamse bekertrofee. Van vrijdag tot zondag worden in alle categorieën de finales afgewerkt. De tien finales zullen in livestream te bekijken zijn op HLN.BE. Een primeur.

Oostende komt als slokop naar Boom afgezakt. Met vier teams is het bij de jongens vertegenwoordigd in alle jeugdcategorieën. Twee maal (U16 en U18) is Antwerp Giants de opponent. Thuisploeg Phantoms Boom kan zaterdagavond zijn finaleweekend extra bekronen: dan speelt het bij de vrouwen de seniorsfinale (20.30 uur) tegen Houthalen. De apotheose volgt op zondag: dan strijden Oxaco en Ieper (17.30 uur) voor de beker bij de mannen.

• VRIJDAG

- 20.45 uur Sint-Katelijne-Waver-Waregem (meisjes U19)

• ZATERDAG

- 10 uur Kortrijk-Waregem (meisjes U14)

- 12.30 uur Oostende-Antwerp Giants (jongens U18)

- 15 uur Waregem-Kortrijk (meisjes U16)

- 17.30 uur Oostende-Antwerp Giants (jongens U16)

- 20.30 uur Boom-Houthalen (vrouwen)

• ZONDAG

- 10 uur Hasselt-Oostende (jongens U14)

- 12.15 uur Lede-Falco Gent (rolstoel)

- 14.30 uur Aalstar-Oostende (jongens U21)

- 17.30 uur Oxaco-Ieper (mannen)