Dit was de Memorial 2020: Farah en Hassan slopen werelduurrecord, Abdi heeft wereldrecord op 20.000m in handen XC

04 september 2020

21u55 6 Atletiek De 44ste editie van de Memorial Van Damme zit erop. Mo Farah en Sifan Hassan lieten een nieuw uurrecord noteren, Bashir Abdi heeft nu het wereldrecord op de 20.000 meter in handen én Peter Genyn brak zijn eigen wereldrecord op de 100m rolstoelsprint. Een overzicht van alle onderdelen.

Farah verbetert werelduurrecord, WR voor Abdi op 20km

De 37-jarige Mo Farah scherpte het werelduurrecord bij de mannen aan. De Brit legde 21.330m af. Bashir Abdi moest Farah enkel in het slot laten gaan. De Belgische recordhouder op de marathon deed ook beter dan het vorige record (van Haile Gebrselassie), met 21.322m. Het Belgisch record van Gaston Roelants (20.784m) werd zo gevoelig verbeterd. Én: na twintig kilometer liep Abdi aan de leiding, waardoor hij nu het wereldrecord op de 20.000 meter in handen heeft.

Rosius sprint naar winst op 100m

Rani Rosius toonde zich de beste op de 100 meter bij de vrouwen. De 20-jarige Limburgse liep naar een tijd van 11.43, de op één na scherpste chrono uit haar carrière. De Française Carolle Zahi (11.56) en de Italiaanse Irene Siragusa (11.57) vervolledigden de top drie. Belgian Cheetah Cynthia Bolingo werd zesde in 11.72.



Hassan verpulvert 12 jaar oude werelduurrecord bij de vrouwen

Sifan Hassan scherpte het werelduurrecord bij de vrouwen gevoelig aan. De Nederlandse liep 18.930 meter ver. Daarmee deed Hassan duidelijk beter dan het twaalf jaar oude record van de Ethiopische Dire Tune, dat op 18.517 meter stond. Nina Lauwaert deed verder een succesvolle aanval op het Belgisch record (17.264 meter) van Sigrid Vanden Bempt, gerealiseerd in 2003. Lauwaert liep 17.315 meter.



Polsstokspinger Duplantis zegeviert met sprong over 6m, Broeders 2de

De Zweed Armand Duplantis won zoals verwacht de competitie in het polsstokspringen. Nadat hij over 6m had gesprongen, legde Duplantis de lat op 6m15. Hij probeerde beter te doen dan het wereldrecord outdoor (6m14) van Sergey Bubka uit 1994, maar faalde drie keer. Met zijn sprong over 6m verbeterde de Zweed wel het zeven jaar oude meetingrecord van Renaud Lavillenie (5m96).

Ben Broeders ging op zoek naar zijn eigen Belgisch record, dat 5m76 bedraagt. Tot 5m70 ging het goed, maar over 5m80 geraakte hij niet. Dat volstond voor de tweede plaats. De Amerikaan Christopher Nilsen (5m60) werd derde. Meerkamper Thomas Van der Plaetsen wipte dan weer over 5m25 en 5m40, 5m50 was te hoog gegrepen. Van der Plaetsens PR is 5m45. Regerend olympisch kampioen Thiago Braz ontgoochelde. De Braziliaan faalde drie keer op zijn aanvangshoogte 5m50.

Kipyegon grijpt naast wereldrecord op 1.000m

De Keniaanse Faith Kipyegon hoopte het wereldrecord op de 1.000 meter bij de vrouwen te verbeteren, maar is daar niet in geslaagd. Haar 2:29.92 volstond wel voor de zege. Het wereldrecord werd in 1996 op de Memorial Van Damme gelopen, toen de Russin Svetlana Masterkova naar 2:28.98 snelde. Kipyegon, de regerende olympische kampioene op de 1.500m, kwam drie weken geleden in Monaco amper zeventien honderdsten tekort voor de toptijd van Masterkova.

De tweede plaats ging naar de Spaanse Esther Guerrero (2:35.64), voor de Canadese Lindsey Butterworth (2:37.26). Elise Vanderelst werd knap vierde in 2:37.86, een verbetering van haar persoonlijk record dat tot vrijdagavond 2:42.54 bedroeg. Ook Renée Eykens scherpte haar PR (2:47.79) gevoelig aan tot 2:39.15. Daarmee finishte ze als zesde. Het Belgisch record van Anne-Marie Van Nuffel (2:36.76) staat al sinds 1979 op de tabellen.

Desalu de beste op 200m

Eseosa Fostine Desalu was duidelijk de snelste op de 200 meter. De Italiaan kwam na 20.39 over de meet, voor de Slovaak Jan Volko (20.81) en de Tsjech Jiri Polak (20.89). Julien Watrin (21.04) werd vijfde. Jonathan Borlée finishte als zevende in 21.30.



Ingebrigtsen flitst naar overwinning op 1.500m

De 19-jarige Noor Jakob Ingebrigtsen won met overmacht de 1.500 meter. De regerende Europese kampioen slaagde er wel niet in zijn drie weken oude Europees record (3:28.68) te verbeteren, hij klokte af in 3:30.69. Met die tijd finishte hij nog met een straat voorsprong op de Spanjaard Jesús Gómez (3:34.64) en de Keniaan Boaz Kiprugut (3:37.93). Ismael Debjani, van wie het Belgisch record 3:33.70 bedraagt, werd vierde in 3:38.00. Isaac Kimeli eindigde als achtste, in 3:38.54.

Baumgart-Witan de snelste op 400m

Iga Baumgart-Witan snelde naar de overwinning op de 400 meter. De Poolse haalde het in 52.13, voor de Sloveense Anita Horvat (52.70). Baumgart-Witans landgenote Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka finishte als derde in 52.78. Belgian Cheetahs Camille Laus (52.81), Paulien Couckuyt (53.08) en Margo Van Puyvelde (54.32) eindigden op respectievelijk de vierde, zesde en achtste plaats.

Zagré snelt naar zege op 100m horden

Anne Zagré rekende af met de tegenstand op de 100 meter horden bij de vrouwen. Onze landgenote haalde het in 13.21, haar Belgisch record bedraagt 12.71. De Deense Mette Graversgaard werd tweede in 13.26. Sarah Missine liep met 13.55 een seizoensbeste, goed voor de derde plek. De Britse Katarina Johnson-Thompson, wereldkampioene op de zevenkamp, eindigde op de vierde plaats in 13.57. Chloë Beaucarne werd zesde in 13.93.

Genyn breekt eigen wereldrecord op 100m rolstoelsprint

Het was meteen prijs bij het eerste onderdeel op de Memorial. Peter Genyn scherpte zijn wereldrecord op de 100m rolstoelsprint in de categorie T51 aan. In een Belgisch duel met Roger Habsch sprintte Genyn naar een chrono van 19.71 in het Koning Boudewijnstadion. Daarmee was hij vier honderdsten sneller dan zijn vorige besttijd, die hij begin augustus tijdens de Brussels GP op dezelfde piste realiseerde. Habsch finishte in 20.62.

McDermott wint hoogspringcompetitie

Nicola McDermott was de beste in de hoogspringcompetitie. De Australische sprong als enige van de deelneemsters over 1m91. De Zweden Erika Kinsey (1m88) en Sofie Skoog (1m88) vervolledigden de top drie. Claire Orcel (4de) sprong bij haar eerste poging over 1m80 en 1m84. Ze faalde driemaal op 1m88. Haar persoonlijk record staat op 1m94. De Britse Katarina Johnson-Thompson, die Nafi Thiam vorig jaar van de wereldtitel op de zevenkamp hield, ontgoochelde met een zesde plaats. Ze geraakte niet over 1m88.



