Discuswerper Milanov is topsportcontract kwijt: “Ik voel me verraden” Valerie Hardie in Turkije

07 december 2019

09u50 0 Meer sport 62 atleten lopen gelukkig rond op de olympische stage in Belek, eentje niet: discuswerper Philip Milanov, in 2015 nog vicewereldkampioen, kreeg te horen dat zijn tewerkstellingscontract niet wordt verlengd. Zijn trainer en vader Emil staat over een maand eenzelfde lot te wachten. “We worden als een biefstuk op straat gegooid.”

“Alles goed, Emil?” Een vriendelijke vraag aan het buffet van de Gloria Sports Arena, maar vader Milanov schudt triest het hoofd. “Neen. Over een maand ben ik mijn contract kwijt. En dat van Philip is nu al stopgezet. Op acht maanden van de Spelen. Kan je dat geloven? We worden als een biefstuk op straat gegooid.”

Het waren Rutger Smith, een ex-discuswerper en -kogelstoter nota bene, en Paul Rowe, directeur van Sport Vlaanderen, die de Milanovs in Belek het slechte nieuws gaven. “Toegegeven, de timing is ongelukkig”, zegt Smith, sinds een maand topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga. “Maar de contracten van een jaar lopen nu eenmaal in deze periode af en we moesten keuzes maken. De prestaties van Philip waren niet voldoende.”

Ze gaan zich schamen als ik in Tokio een medaille haal

Sinds zijn zilver op het WK atletiek in 2015 en op het EK van 2016 kon de inmiddels 28-jarige Brugse atleet niet meer overtuigen. Hij werd vooral afgeremd door blessures en pijn aan de rechtervoet. Door een stressfractuur in mei 2018 moest hij passen voor het EK van 2018. Op het WK in oktober overleefde Milanov de kwalificaties niet - hij werd pas 29ste. “Met zo’n resultaat kan ik een contractverlenging niet verdedigen”, legt Smith uit. “Philip krijgt wel een olympische beurs. Met dat bedrag kan hij al zijn kosten inbrengen. Hij zal zijn programma kunnen afwerken zoals hij wil. En zodra hij zijn olympische limiet gooit, hij kan opnieuw aanspraak maken op een contract.”

Van 1.400 naar 0 euro

Vader Milanov heeft daar een andere notie van. Omdat zijn zoon nog student is, kan hij niet rekenen op een werkloosheidsuitkering en valt zijn maandelijkse inkomen terug van 1.400 naar 0 euro. “Met die olympische beurs kan hij zijn brood niet betalen, hé. Dit is echt een klap. Konden ze nu geen kleín risico nemen en acht maanden wachten?”

Philip Milanov recht zijn rug. “Ze gaan zich schamen als ik in Tokio een medaille haal. Ik had op steun van hen gerekend, maar nu merk ik dat ze aan mij twijfelen. Ik voel me verraden.”

Smith begrijpt de frustraties van Milanov wel, maar vindt dat hij zijn mindset moet veranderen. “Het contract van Eline Berings wordt ook niet verlengd, zij gaat daar op een constructieve manier mee op. Philip mág balen, maar dan moet de knop om. Elke atleet heeft een plan B nodig.”

Milanov: “Ik ga aan een stage beginnen bij een Gents gamebedrijf. Dat zal mijn gedachten verzetten. En voorts blijf ik gewoon trainen - die olympische limiet ga ik gooien. En financieel... Ik heb al een portfolio opgesteld. Misschien vind ik wel wat privésponsors.”