Dirk Van Tichelt wil comeback maken op WK QJ

13 juni 2019

Judoka Dirk Van Tichelt (35) staat sinds vorige week donderdag opnieuw op de tatami, nadat hij in januari zijn voorste kruisband van zijn rechterknie scheurde. In februari ging hij onder het mes, waarna een lange revalidatie volgde. "Het is mijn doel om mijn rentree te vieren op het WK in Tokio", zo verklaarde hij vandaag op een persmoment in de Japanse ambassade in Brussel.

“Het gaat vrij goed met mij”, verklaarde de ‘Beer van Brecht’, die op de Spelen van 2016 in Rio olympisch brons behaalde. “Momenteel beperk ik me nog tot oefeningen zonder opponent. Vanaf juli hoop ik opnieuw echt te vechten.”

“Mijn knie is nog niet honderd procent, ik moet nog goed oppassen. Maar de specialist zei ook dat hij me niet van de mat kon blijven houden. Ik heb onlangs nog testen gedaan, mijn rechterknie is nog een beetje minder krachtig dan mijn linkerknie. Maar dat is ook niet abnormaal, aangezien ik ben blijven trainen in het fitnesscentrum. Ik heb ook veel gefietst, maar ik ben blij dat ik opnieuw aan judo mag doen.”

Rustam Orujov

Van Tichelt gelooft nog dat hij zijn beste niveau opnieuw kan halen. “Op de stage waar ik me blesseerde, kampte ik met het nummer één van de wereld in mijn categorie (-73kg) Rustam Orujov. En dat ging toen gelijk op. De voorbije jaren had ik het moeilijker tegen hem, maar nu voelde ik dat er weer wat mogelijk was. Daarom wil ik toch nog proberen om naar de Spelen te gaan.”

Sinds mei wordt de puntentelling voor olympische kwalificatie voor honderd procent in rekening gebracht. Van Tichelt moet dus een achterstand goedmaken op zijn concurrenten. “Dat is volgens mij nog mogelijk. Op het WK moet ik enkele rondes overleven, om zo al veel punten te verdienen voor de olympische ranking. Een medaille daar zal vermoedelijk niet mogelijk zijn, al heb ik niets te verliezen. En als ik enkele podiumplaatsen behaal op de grand prixs en grand slams, dan geraak ik er wel", besloot Van Tichelt.