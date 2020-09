Dirk Van Tichelt vreest voor carrière en Olympische Spelen: “Ik wil de grens van een definitieve handicap niet overschrijden” Redactie

Bron: Belga 0 Judo Judoka Dirk Van Tichelt (-73 kg) sukkelt sinds vorige week met nekpijn en stelt daarom zijn topsportcarrière in vraag, met daarnaast de vrees dat het coronavirus zal verhinderen dat de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio kunnen doorgaan.

Donderdag onderging de bronzenmedaillewinnaar van de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro een MRI, maar pas volgende week mag hij bij de behandelende specialist op consultatie voor de diagnose. "De nekpijnen roepen herinneringen op aan de eerdere hernia van een paar jaar geleden, maar dat zal pas zeker worden als ik de uitslag van de MRI ken. Belangrijk daarbij zal zijn of ik de zekerheid kan verkrijgen of het letsel geen blijvende handicap gaat veroorzaken. Sowieso heeft de topsport al heel wat roofbouw op mijn lichaam gepleegd, maar ik wil de grens van een definitieve handicap niet overschrijden", legt Van Tichelt uit.

Verder vreest de judoka dat er volgend jaar geen Olympische Spelen mogelijk zullen zijn. "Zoals het coronavirus nu overal ter wereld tekeergaat, lijkt het mij uitgesloten dat er in 2021 Olympische Spelen gaan komen. Ik zie niet in hoe dat men dat zonder risico kan organiseren. Heel de wereld komt dan in Tokio samen op een plaats waar nu al veel besmettingen worden genoteerd."

En dan is er nog de problematiek om zich te kunnen kwalificeren voor de Spelen omdat er amper nog toernooien overblijven. "Deze week werd de Grand Slam van Tokio al van de kalender gehaald en ook de Grand Slam van Boedapest van eind oktober wordt nu in vraag gesteld omdat de coronacijfers in Hongarije de pan uitswingen. De kansen om punten te pakken voor de olympische ranking worden dus alsmaar kleiner."

Is Dirk Van Tichelt dan al bezig met een leven na de topsport? "Liefst van al zou ik in het judo blijven, maar ik weet niet of de Vlaamse judofederatie zich budgettair nog een extra trainer kan veroorloven. Ook een leven als coach in een fitnesscenter zie ik wel zitten. Ook turnleerkracht op een school staat mij eveneens aan. Tijdens mijn opleiding licentiaat L.O. heb ik uiteraard regelmatig voor een klas moeten staan en dat vond ik ook heel leuk. Er liggen dus genoeg opties open."