Dirk Van Tichelt verovert negende driekleur, Matthias Casse vloert Sami Chouchi Redactie

03 november 2018

19u10

Bron: Belga 0 Meer Sport Matthias Casse heeft op het BK judo in Deurne goud behaald in de klasse tot 81 kg. De juniorenwereldkampioen van 2017 versloeg in de finale Sami Chouchi, de vice-Europees kampioen en titelverdediger.

Voor Casse was het zijn tweede Belgische titel in min 81 kg na die van 2016.

Dirk Van Tichelt was andermaal de sterkte in de categorie tot 73 kg. De Beer van Brecht, die olympisch brons won in Rio, versloeg in de finale de 20-jarige Jeroen Casse. Van Tichelt veroverde zo op zijn 34ste een negende Belgische titel, de eerste sinds 2012.

Jorre Verstraeten (20) werd voor het eerst Belgisch kampioen in de min 60 kg. Kenneth Van Gansbeke was voor de derde keer op rij Belgiës beste in de -66 kg en Joachim Bottiau mocht voor de vijfde keer juichen in de -90 kg.

Bij de vrouwen pakte Roxane Taeymans haar tweede BK-goud in de klasse tot 78 kg. De 20-jarige Amber Ryheul stond voor de derde opeenvolgende keer op de hoogste trede in de min 52 kg.

Verder was er een derde opeenvolgende Belgische titel voor Gabriella Willems (-70kg) en een vierde op rij voor Anne-Sophie Jura (-48kg).