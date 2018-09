Dirk Van Tichelt sneuvelt in openingsronde WK judo XC

22 september 2018

11u37

Bron: Belga 0 Meer Sport Dirk Van Tichelt is in de klasse tot 73 kilogram bij de mannen niet verder geraakt dan de eerste ronde op het WK judo in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.

De 34-jarige Antwerpenaar verloor in zijn eerste kamp met ippon van de Duitser Anthony Zingg. Voor Van Tichelt kwam er zo een vroegtijdig einde aan het WK in Bakoe. Op de WK's van 2009 en 2013 was hij telkens goed voor brons, net als op de Olympische Spelen van twee jaar geleden in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

In de klasse tot 57kg bij de vrouwen kreeg Mina Libeer een bye in de eerste ronde. In de tweede ronde sneuvelde ze in de Golden Score met ippon tegen de Taiwanese Chen-Ling Lien.

Vrijdag greep Charline Van Snick nipt naast brons in de klasse tot 52 kilogram bij de vrouwen. De Luikse (IJF 9) botste in de finale van de herkansingen op de Française Amandine Buchard, de nummer één op de ranking. Die haalde het na vier minuten wedstrijd met een waza-ari, waardoor Van Snick op de vijfde plaats strandde.