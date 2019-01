Dirk Van Tichelt scheurt voorste kruisband, EK en WK in het gedrang GVS

15 januari 2019

12u22 2 Meer Sport Judoka Dirk Van Tichelt (34) heeft zijn voorste kruisband gescheurd. De ‘Bronzen Beer’ gaat op 7 februari onder het mes en keert mogelijk pas terug in augustus of september. Het EK en WK komen daardoor in het gedrang.

Dirk Van Tichelt, die op de Spelen van 2016 in Rio olympisch brons behaalde, heeft tijdens de laatste dag op het trainingskamp vorige week in Oostenrijk, zijn knie verdraaid bij het werpen”, klinkt het in een persbericht. “Dirk voelde meteen dat het niet goed zat en hij kreeg vandaag jammer genoeg gelijk van de specialist te Antwerpen. De voorste kruisband is volledig gescheurd, een operatie staat ingepland op 7 februari te Antwerpen.”

“Daarna volgen maanden revalidatie met als hoop terug op de mat te staan vanaf augustus of september. Hierdoor komen heel wat wedstrijden zoals Tel Aviv, Parijs en Düsseldorf in het gedrang alsook het EK en WK in juli en augustus. De Olympische selectie van 2020 is nog steeds mogelijk.”