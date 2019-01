Dirk Van Tichelt revalideert al voor knieoperatie Redactie

23 januari 2019

Dirk Van Tichelt wordt pas op 7 februari geopereerd aan de kruisbanden van zijn knie, maar op advies van Technisch Directeur Topsport Koen Sleeckx van de Vlaamse Judofederatie volgt hij nu al intensieve kiné om zijn kansen op olympische kwalificatie voor Tokio 2020 zo groot mogelijk te houden.

Op 7 februari wordt Dirk Van Tichelt geopereerd aan zijn rechterknie om de gescheurde kruisbanden te herstellen. "Wij rekenen op zes maanden revalidatie, waardoor de periode om zich te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio wel heel kort wordt", verklaarde Sleeckx woensdag. "Toch reken ik erop dat Van Tichelt die Spelen gaat halen. Ik heb hem de laatste maanden keihard zien trainen en bij zijn laatste wedstrijden zat hij heel dicht bij zijn topvorm. In een volgende fase wilden wij zijn explosiviteit opvijzelen, maar jammer genoeg dwarsboomde de zware knieblessure die planning. Wij willen nu mits intensieve behandeling bij onze kinesist Tom Verhoeven de opgebouwde conditie op zijn minst vasthouden en ook de spieren rond de gehavende knie zo sterk mogelijk maken in afwachting van de operatie en zijn comeback. Op die manier kan Van Tichelt in de beste omstandigheden de competitie hervatten en moet hij zich vooralsnog kunnen kwalificeren voor de Spelen."

Koen Sleeckx schuift in totaal zes judoka's vooruit, die bekwaam moeten zijn Tokio 2020 te halen. "Ik ga er van uit dat langs Vlaamse zijde bij de vrouwen Roxane Taeymans en Mina Libeer klaar zijn om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen en bij de mannen moeten naast Dirk Van Tichelt ook nog Toma Nikiforov, Matthias Casse en Joachim Bottieau die klus kunnen klaren.”