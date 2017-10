Dirk Van Tichelt grijpt naast brons in Abu Dhabi MH

16u57

Bron: Belga 0 Photo News Dirk Van Tichelt eind augustus in Hongarije Meer Sport Dirk Van Tichelt (IJF 21) is vandaag op de Grand Slam judo van Abu Dhabi vijfde geworden in de categorie tot 73 kilogram. In de kamp voor het brons werd hij verslagen door de olympische vicekampioen Rustam Orujov (IJF 2) uit Azerbeidzjan.

De krachtverhoudingen van vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio werden in Abu Dhabi bevestigd. De 'beer van Brecht' veroverde toen brons, de Azeri pakte er het zilver. In Abu Dhabi moest Van Tichelt tevreden zijn met de vijfde plaats. Vicewereldkampioen Orujov veroverde een bronzen medaille. In de kamp voor de derde plaats pakte Orujov na een minuut uit met een perfect uitgevoerde heupworp.



Ten opzichte van het wereldkampioenschap van eind augustus in Boedapest liet Van Tichelt veel progressie zien. Zijn judo was heel beweeglijk en bij wijlen flitsend, maar conditioneel is hij nog niet helemaal top. Die vooruitgang vertaalde zich in drie overwinningen op rij met ippon, tegen achtereenvolgens de Pakistaan Imtiaz Hussain (geen IJF-ranking), de Canadees Arthur Margelidon (IJF 14) en de Zweed Tommy Macias (IJF 6). In de halve finale was de Golden Score er te veel aan voor Van Tichelt, want daarin kon de Mongool Odbayar Ganbaatar (IJF 5) een waza-ari scoren. Ganbaatar won later op de dag goud.

Lola Mansour (-70 kg) eindigde op de zevende plaats, nadat zij in de herkansingen op strafpunten verloor van de Braziliaanse Maria Portela (IJF 7), die uiteindelijk met brons het podium op mocht. In dezelfde gewichtsklasse werd Roxane Taeymans (IJF 25) in de tweede ronde uit het toernooi gewipt door de Russin Alena Prokopenko (IJF 21).



Hetzelfde overkwam Sami Chouchi (IJF 88) toen hij met twee waza-ari's verloor van de Rus Alan Khubetsov (IJF 5).



Morgen komen Toma Nikiforov (-100 kg) en Benjamin Harmegnies (+100 kg) nog in actie op de Grand Slam van Abu Dhabi.