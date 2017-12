Dirk Van Tichelt gaat meteen onderuit in Sint-Petersburg Redactie

11u50

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Dirk Van Tichelt heeft op de IJF World Judo Masters in het Russische Sint-Petersburg de eerste ronde niet overleefd. De judoka, die uitkomt in de klasse tot 73 kg, verloor met ippon van de Georgiër Lasha Shavdatuashvili.

Met een zwaar ingetapete schouder probeerde Dirk Van Tichelt (IJF 16) in de eerste minuten Lasha Shavdatuashvili (IJF 8) met een aantal schijnaanvallen van zich af te houden, maar na anderhalve minuut kon de Georgiër zijn voet achter die van onze landgenoot zetten en hem zo plat op de rug duwen. De fatale ippon was een feit.

Shavdatuashvili werd in 2012 in London olympisch kampioen bij de -66 kg en maakte drie jaar geleden de overstap naar de -73 kg. In Rio won hij, net zoals de 'Beer van Brecht', olympisch brons nadat hij in de kwartfinale had verloren van de Japanner Shohei Ono. Die had op zijn beurt in de halve finale Dirk Van Tichelt naar de kamp voor brons verwezen en zou nadien goud pakken. Shavdatuashvilli veroverde dit jaar zilver op de Grand Prix van Düsseldorf (24/2), die in 2018 de status van Grand Slam krijgt.

Het was de eerste onderlinge confrontatie tussen de 33-jarige Van Tichelt en de acht jaar jongere Georgiër.