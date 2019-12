Ding zet naam derde keer op de erelijst van UK Championship snooker DMM

08 december 2019

22u58

Bron: Belga 0 Snooker Ding Junhui heeft in York voor de derde keer in zijn carrière het UK Championship gewonnen. In de finale nam de 32-jarige Chinees met 10-6 de maat van de Schot Stephen Maguire, de toernooiwinnaar van 2004.

In een finale van een bijzonder hoog niveau, gekruid met zeven centuries en nog zes andere breaks boven de vijftig, kwam Ding als een komeet uit de startblokken. Met breaks van 56, 105 en 128 haalde hij de eerste vier frames binnen. Met onder meer een 67 break kwam Maguire tot 4-3 terug. De Schot kreeg ook nog een kans om helemaal gelijk te komen, maar maakte een foutje. Ding strafte het met een 66 break af en kon met een 5-3 voorsprong naar de avondsessie.

Daarin liep “Enter the Dragon” meteen tot 7-3 uit. Tactiek staat niet in het woordenboek van “On Fire” Maguire en dus bleef hij voor elke bal gaan. Breaks van 53, twee keer 103 en 124 leverden hem niet meer dan drie spelletjes op. Dichter dan 8-6 kwam hij niet. Ding haalde met breaks van 83, 67, 131 en 114 de titel binnen.

“Dit is voor mij heel speciaal”, reageerde Ding. “Het was twee jaar geleden dat ik nog eens wat presteerde. Ik heb me best wel zorgen gemaakt. Dit toernooi was het vertrouwen er weer en Ronnie naar huis sturen in de achtste finales, gaf me nog een extra boost.”

“Ding was gewoon beter”, gaf Maguire toe. “Ik bleef er tot het einde in geloven, maar zijn safety was geweldig en elke fout die ik maakte werd afgestraft met een century. Ik zei hem nog, ‘dit is snooker, geen darts’, maar hij bleef maar 100 scoren. Ik ben toch blij dat ik nog eens mijn voet naast de besten kon zetten. Het was een goede week.”

Het was de derde keer dat Ding in de finale stond in York. Ook de vorige keren won hij die: in 2005 tegen Steve Davis (10-6), in 2009 tegen John Higgins (10-8). Er staan nu veertien rankingtoernooien op Dings erelijst. Daarmee staat hij naast wereldkampioen Judd Trump op de achtste plaats op het lijstje met veelwinnaars.

De zege brengt Ding 200.000 pond (237.500 euro) op, voor Maguire was er 80.000 pond (95.000 euro). Op de Order of Merit klimt Ding van de zestiende naar de negende plaats. Maguire zakt ondanks zijn finaleplaats van veertien naar vijftien. Trump blijft de nummer een van de wereld. De Welshman Mark Williams wipt over Ronnie O’sullivan naar de tweede plaats. Luca Brecel, in de eerste ronde met 6-5 uitgeschakeld door Nigel Bond (WS-79), zakt van 31 naar 37.

Er werden dit UK 139 centuries gescoord. Daarmee werd het record van vorig jaar met twee stuks verbeterd. De hoogste break kwam op naam van Barry Hawkins (WS-11). Die potte in de eerste ronde een 147 maximum weg.