Ding Junhui verdedigt titel niet op Shanghai Masters snooker Redactie

17u35

Bron: Belga 0 AP Meer Sport Ding Junhui zal zijn titel niet verdedigen op het Shanghai Masters, dat vandaag van start ging. De 30-jarige Chinees, nummer twee op de wereldranking, gaf forfait voor zijn wedstrijd van de kwalificatieronde. Zijn landgenoot Mei Xi Wen (WS-71) komt zo zonder spelen op de hoofdtabel.

Naar verluidt kampt Ding met een bindvliesontsteking. Sinds hij eind september het World Open op zijn palmares bracht, won hij nog maar één wedstrijd. Afgelopen week ging Ding er op het Champion of Champions in de eerste ronde uit tegen Anthony Hamilton (WS-26). "Enter the Dragon" leek in die partij slechts een schaduw van zichzelf. Ding geeft er nu de voorkeur aan om in het Verenigd Koninkrijk te blijven om zijn oogprobleem te laten behandelen en zich in alle rust voor te bereiden op het Noord-Iers Open (20-26 november) en het UK Championship (28 november-10 december).

Luca Brecel (WS-14) start morgenavond aan het Shanghai Masters met een partij tegen de Welshman Matthew Stevens (WS-56). Bij winst treft hij in de zestiende finales met Jamie Jones (WS-45) opnieuw een Welshman.