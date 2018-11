Dimitri Van Den Bergh start tegen Amerikaanse qualifier in eerste WK darts zonder ‘The Power’ LPB

Dimitri Van Den Bergh (PDC-35), die zondag zijn wereldtitel bij de jeugd verlengde, werd voor het WK darts bij de senioren in de eerste ronde uitgeloot tegen de Amerikaanse qualifier Chuck Puleo. Kim Huybrechts (PDC-21) start als 21ste reekshoofd in de tweede ronde (1/32ste finales) tegen de winnaar van het duel tussen de Schot Robert Thornton (PDC-33) en de Zweedse qualifier Daniel Larsson (PDC-159).

De Engelse titelverdediger Rob Cross (PDC-2), vorig jaar in de kwartfinale nipt te sterk voor Van Den Bergh, komt in de tweede ronde uit tegen de Nederlander Jeffrey De Zwaan (PDC-44) of de Indiër Nitin Kumar. 's Werelds nummer één Michael van Gerwen krijgt de Engelsman Alan Tabern (PDC-91) of de Australiër Raymond Smith als eerste tegenstander. De Nederlander is de topfavoriet voor een derde wereldtitel, na 2014 en 2017. Vorig jaar werd hij in de halve finale met 6-5 uitgeschakeld door Cross.

Zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor, vorig jaar nog verliezend finalist, borg inmiddels de pijltjes op. Het wordt zo het eerste WK PDC in de geschiedenis zonder ‘The Power’. De Russische Anastasia Dobromyslova (WDF-15) en de Engelse Lisa Ashton (WDF-3) zijn de eerste vrouwelijke deelnemers.

Het WK PDC start op donderdag 13 december in het Alexandra Palace in Londen. De finale is op nieuwjaarsdag. In de eerste en tweede ronde wordt er naar een best of 5 sets gespeeld, in de derde en vierde naar een best of 7, in de kwartfinales naar een best of 9, in de halve finales naar een best of 11 en in de finale naar een best of 13. De winnaar strijkt 500.000 pond (565.000 euro) op, voor de runner-up is er 200.000 pond (225.000 euro).