Dimitri Van den Bergh laat wereldkampioen Rob Cross ontsnappen op Grand Slam of Darts YP

11 november 2018

18u41

Dimitri Van den Bergh (PDC-37) is er vandaag in het Engelse Wolverhampton net niet in geslaagd om de regerende wereldkampioen Rob Cross (PDC-3) een nederlaag aan te smeren op het Grand Slam of Darts. De 24-jarige Antwerpenaar moest in zijn tweede groepswedstrijd met 5-4 de duimen leggen voor de Engelsman.

Van den Bergh kreeg in leg zes een unieke kans om op 2-4 te komen, maar miste vier keer op dubbel 13. In de beslissende leg miste de Belg bullseye voor de zege, waarna Cross het afmaakte. Van den Bergh wierp een gemiddelde van 100,11 per drie darts, tegen 99,32 voor Cross. De Engelsman was met 80 procent geslaagde uitworpen wel beduidend beter dan The Dreammaker, die uitkwam op 36,36 procent.

In zijn laatste groepwedstrijd neemt Van den Bergh het op tegen Mark McGeeney (WDF-4), vicewereldkampioen bij de BDO. Die verloor zijn eerste wedstrijd met 5-3 van Cross, maar won zijn tweede wedstrijd met 5-3 van Ryan Searle (PDC-66). De eerste twee van de groep plaatsen zich voor de achtste finales (best of 19).

Van den Bergh kwalificeerde zich als wereldkampioen jeugd voor het toernooi waarin de beste spelers van de PDC en de BDO elkaar treffen. Hij is de enige Belgische deelnemer.