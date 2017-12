Dimitri Van den Bergh gooit opnieuw hoge ogen op WK darts: ‘Dream Maker’ kent in tweede ronde geen genade voor sterke Nederlander Xander Crokaert

17u07 30 Photo News Meer Sport Dimitri Van den Bergh heeft zich na 4-2-winst tegen de Nederlander Jan Dekker geplaatst voor de derde ronde op het PDC WK darts. Onze landgenoot maakte het verschil op de dubbels. De volgende tegenstander wordt Mensur Suljovic.

Dimitri Van den Bergh (PDC-43)maakte in de eerste ronde indruk door gewezen BDO-wereldkampioen Stephen Bunting met 3-1 te vloeren. Daarnaast tekende onze landgenoot voor een fenomenaal gemiddelde van 104.17. Jan Dekker - tegenstander in ronde 2 - was dus gewaarschuwd.

En of Van den Bergh de sensatie op het WK darts kan worden. Drie keer raden wat zijn eerste worp was tegen Dekker? Jawel: 180. Zonder echt door te duwen snelde de 23-jarige Antwerpenaar vervolgens naar 3-0-winst in de eerste set. De arme Nederlander, die zijn landgenoot Jelle Klaasen in de eerste ronde uitschakelde, wist niet goed wat hem overkwam.

Meer spanning in set twee. Dekker schakelde een versnelling hoger en knokte zich zo in de partij. Van den Bergh haalde zijn niveau niet van tegen Bunting en zag hoe de Drenthenaar plots het overwicht nam. Het gevolg: Dekker sleepte het tweede bedrijf in de wacht: 1-1 in sets.

Verschil op de dubbels

Ook in set drie had de Belg moeite om de triple 20 te vinden, waardoor zijn gemiddelde heel eventjes tot onder 90 zakte. Gelukkig was Van den Bergh wel secuur op zijn dubbels. Dankzij een knappe 126-finish wist ‘Dream Maker’ de derde set binnen te rijven. Nadien begonnen beide darters beter te spelen. Dekker zat aan een gemiddelde tegen de 100, maar liet het na op zijn kansen af te maken. Cruciaal. Van den Bergh kende geen genade en liep zo uit tot 3-1.

Een mentale tik voor de nummer 48 van de wereld, maar toch was het nog niet over. Integendeel. Even waren de rollen omgedraaid. Onze landgenoot miste zijn dubbel, de Nederlander maakte het wel af: 3-2 in sets. Opnieuw spanning. Maar Van den Bergh duwde in de zesde set plots het gaspedaal nog wat extra in. Dekker had geen antwoord meer en zag hoe de 23-jarige Belg aan het langste eind trok: 4-2. Voor het eerst bereikt Van den Bergh de derde ronde op het WK darts. De Antwerpenaar gooide uiteindelijk aan een gemiddelde van 95,24. Dekker deed met 97,25 beter, maar in het uitwerpen heerste onze landgenoot.

Van den Bergh is tevens ook de laatste Belg in het toernooi. Kim (PDC-18) en Ronny Huybrechts (PDC-41) werden in de eerste ronde uitgeschakeld, kwalificatiespeler Kenny Neyens sneuvelde in de voorronde.

"Ik speel mijn eigen spelletje"

Dit is gewoon fantastisch", reageerde Van den Bergh. "Het is de eerste keer dat ik bij de laatste zestien sta op het wereldkampioenschap. We hadden in de eerste ronde allebei een geplaatste speler uitgeschakeld, dus kon het alle kanten op. Het kwam erop aan kalm te blijven en dat bleek soms moeilijker dan ik had gedacht. Op de beslissende momenten gooide ik een aantal belangrijke uitworpen. Het speelt geen rol tegen wie ik in de achtste finales uitkom, ik speel immers mijn eigen spelletje. Plots lukt me dat ook op een groot podium."

