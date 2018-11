Dieven breken in in auto van paralympiër en gaan met zijn kunstbeen aan de haal Redactie

05 november 2018

18u02

Bron: AD.nl 7 Meer Sport Merijn Koek, een paralympische snowboarder uit het Nederlandse Utrecht is zijn kunstbeen kwijt. Het exemplaar werd gisteravond gestolen uit zijn auto die geparkeerd stond nabij zijn woonst.

De 28-jarige Utrechter is er alles aan gelegen om zijn kunstbeen terug te krijgen. “Er zijn meer spullen gestolen, die mogen ze van mijn part houden, maar deze prothese is héél erg belangrijk voor me.”

Op maat gemaakt

Koek, die sinds zijn geboorte zijn onderarmen en een rechteronderbeen mist, draagt tijdens het snowboarden een beenprothese. “Ik kan ze echt niet missen. Het wrange is dat de dieven er niets aan hebben, want de prothese is helemaal op maat gemaakt voor mij. Niemand in de wereld heeft er iets aan. Ik had deze pas een maandje, ze was gloednieuw. Dat is extra balen.”

De Utrechter werd vanmorgen om 07.30 uur telefonisch door zijn vader gewekt met het vervelende nieuws dat zijn auto was opengebroken. “Mijn snowboardtas was weg. Buren hadden de inbraak ontdekt, er lagen zelfs nog spullen op straat, maar niet het voor mij allerbelangrijkste: mijn prothese. Ik hoop dat het been snel terecht is. Ik heb me wel voorgenomen zorgvuldiger met mijn spullen om te gaan. Ik laat ze af en toe in mijn auto liggen omdat de tas loodzwaar is om te tillen. Het is gewoon veel gedoe.”

Niet trainen

Voor Koek is het missen van de prothese zowel emotioneel als financieel een klap. “Ik kan nu niet trainen. Daarbij geef ik ook les aan kinderen met een lichamelijk beperking. Ik kan in elk geval niet mee de piste op de komende weken. Het is te hopen dat de dieven berouw krijgen of dat iemand het been vindt. Als ik een nieuwe moet laten maken, ben ik maanden verder.”