Diego Van Looy schrijft geschiedenis: 27-jarige Mechelaar wint als eerste Belg superzware triatlon in Franse Alpen LPB

15 augustus 2018

18u16

Bron: Belga 2 Meer Sport Diego Van Looy is vandaag de geschiedenis ingegaan als de eerste (mannelijke) Belg die de triatlon van Embrun, in de Franse Alpen, op zijn naam heeft geschreven. De 27-jarige Mechelaar won de 35ste editie van de EmbrunMan in een tijd van 9u45:54.

Van Looy, begin dit jaar nog winnaar van de Israman 113 in Israël, kwam als 70ste uit het water in een tijd van 59:25, over een afstand van 3,8 km zwemmen. Na de 188 km fietsen, die hij in 5u57:15 aflegde, was Van Looy opgeklommen tot de vierde plaats. De Mechelaar pakte bij het lopen de leiding in de tweede van drie ronden en liet de Sloveen Jaroslav Kovacic aan de finish 3:53 achter zich. De Fransman Gwenael Ouillères eindigde als derde met een achterstand van 11:30.

Bij de vrouwen pakte de Australische Carrie Lester haar tweede titel. De uit Brisbane afkomstige triatlete won ook in 2016 en moest in 2017 enkel onze landgenote Tine Deckers laten voorgaan. Ondanks een val tijdens het fietsen wist de 37-jarige Lester het parcours in 10u51:43 af te werken. De Franse Charlotte Morel (11u06:28) kwam 14:45 later over de streep.

De EmbrunMan wordt wereldwijd als één van de zwaarste lange afstandstriatlons gezien. De triatleten zwemmen eerst 3,8 km. Vervolgens leggen de sporters al fietsend het door de col de l'Izoard (2.360m) gekenmerkte parcours van 188 km af. Eindigen doen de triatleten met een marathon, oftewel 42,195 km.

En 9h45'54'', Diego Van Looy a remporté aujourd'hui le 35ème Triathlon d'Embrun (Hautes-Alpes). C'est la première fois qu'un belge inscrit son nom au palmarès de l'EmbrunMan, considéré comme l'un des triathlons les plus durs du monde. pic.twitter.com/jZuq9RyNJU Pat DOMEYNE(@ PDOMEYNE) link