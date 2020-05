Exclusief voor abonnees Didier Mbenga haalt herinneringen op aan verongelukte vriend Kobe Bryant: “Op een dag stond Michael Jordan in onze kleedkamer en Kobe daagde hem uit” Frank Dekeyser

20 mei 2020

06u01 0 Basketbal Zijn ‘Mamba Mentality’, zijn band met Michael Jordan, zijn trainingsarbeid en ‘arrogantie’. Onze landgenoot Didier Mbenga (39) haalt herinneringen op aan zijn verongelukte vriend/ex-ploegmaat Kobe Bryant. En spreekt over zijn onlangs door corona overleden zus.

Maandagavond 21 uur Belgische tijd, 14 uur in Dallas, Texas. Didier Mbenga lacht als hij de telefoon opneemt.

“Hoe is het in België? Kan je je wat bezighouden? Hier heerst verdeeldheid onder de mensen, er is veel verwarring. De maatregelen worden wat teruggeschroefd, maar ik heb er geen vertrouwen in. Ik blijf nog zeker drie weken binnen. Dan zie ik wel verder.”

Ik heb de begrafenisceremonie van mijn zus op video moeten volgen. Mijn mama zat helemaal alleen. Ik had het er moeilijk mee. Deze crisis leert ons om bescheiden te zijn en om goed te doen voor andere mensen Didier Mbenga

Je zus is onlangs overleden door het coronavirus. Heeft het je voorzichtiger gemaakt?

“Ja, toch wel. Weet je, het was een bizarre situatie. Ik zat in Amerika, mijn zus in Brussel. Ik kon niets doen. Ik had het er moeilijk mee. Ik heb de begrafenisceremonie op video moeten volgen. Mijn mama zat helemaal alleen. (denkt na) Dat zou niet mogen. Je hebt mensen rondom jou nodig als zoiets gebeurt. Ach, la vie continue, zeker? Deze crisis leert ons om bescheiden te zijn en om goed te doen voor andere mensen. Ik neem corona heel serieus. Daarom zetten we met onze ‘Mbenga Foundation’ al acties op in Afrika om weeshuizen te steunen. We stuurden handgels, ongeveer 5.000 mondmaskers en binnenkort verzenden we nog meer dingen.”

Je zegt dat Amerika verdeeld is. Hoe uit zich dat?

“De wapenwinkels zijn leeggekocht. Voedsel is er genoeg, maar wapens... Iedereen was bang toen de crisis uitbrak.”

Heb je zelf wapens?

“Drie, om me te beschermen. Een klein pistool in mijn wagen, twee anderen in mijn huis.”

