Diamond League Parijs: Vierde tijd ooit voor Semenya op de 800m, Baker evenaart beste wereldjaarprestatie op de 100m TLB

30 juni 2018

23u01

Bron: Belga 0 Meer Sport De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya heeft tijdens de Diamond League atletiekmeeting in Parijs met 1:54.25 de vierde tijd in de geschiedenis gelopen op de 800m.

De tweevoudig Olympisch kampioene verbetert zo haar wereldjaarprestatie en benadert het wereldrecord, dat sinds 26 juli 1983 op naam staat van de Tsjechoslowaakse Jarmila Kratochvilova (1:53.28).

De prestatie van Semenya komt er net nu alle blikken op haar gericht zijn na de bekrachtiging van een nieuw reglement omtrent androgyne atleten door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). Deze verplicht androgyne atleten ertoe om vanaf 1 november hun testosteronniveau te doen dalen met behulp van medicatie indien ze aan internationale wedstrijden van 400m tot de mijl (1.609) willen deelnemen.

Semenya ging hiertegen in beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport (TAS) omdat ze meent dat het nieuwe reglement "niet legaal" is.

Ronnie Baker evenaart beste wereldjaarprestatie op de 100m

De Amerikaan Ronnie Baker heeft op de Diamond League-meeting in Parijs op de 100 meter in 9.88 voor een evenaring van de beste wereldjaarprestatie van zijn landgenoot Noha Lyles, vorig weekend op de Amerikaanse kampioenschappen, gezorgd.

Baker haalde het voor de Fransman Jimmy Vicaut, die zijn beste chrono van 2018 liep in 9.91, en de Chinees Su Bingtian, die in 9.91 een nieuw Aziatisch record liet optekenen. Ook de Zuid-Afrikaan Akani Simbine bleef als vierde in 9.94 onder de tien seconden.

Qatarees Samba duikt als tweede ooit onder de 47 seconden op 400m horden

De Qatarees Abderrahman Samba is met 46.98 de tweede atleet ooit die onder de 47 seconden duikt op de 400m horden. Samba vestigde die tijd tijdens de Parijse meeting van de Diamond League atletiek. Enkel de Amerikaan Kevin Young deed tijdens de OS in Barcelona in 1992 beter, met een recordchrono van 46.78.

Samba hield voor zijn wereldjaarprestatie Kyron McMaster van de Britse Maagdeneilanden af, die tweede werd in 47.54. De Noor Karsten Warholm, regerend wereldkampioen, werd derde in 48.06.

De Qatarees had in Stockholm met 47.48 al de beste tijd in 10 jaar gelopen, sinds de 47.25 in de finale van de OS van Peking in 2008 door de Amerikaan Angelo Taylor.