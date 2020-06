Diamond League-meetings van Parijs en Eugene gaan niet door Redactie

26 juni 2020

13u55

Bron: Belga 0 Meer sport Door de wereldwijde gevolgen van de coronapandemie kunnen de prestigieuze Diamond League-meetings in de Franse hoofdstad Parijs en het Amerikaanse Eugene (Oregon) dit jaar niet doorgaan.

De meeting in Parijs moest deze maand gehouden worden, maar werd eerder al verschoven naar 6 september. De Franse Atletiekefederatie FFA besliste nu echter om het evenement van de kalender te halen. “Er zijn te veel onzekerheden”, klinkt het in een mededeling.

De Diamond League-meeting in Eugene moest op 4 oktober plaatsvinden, maar de staat Oregon laat nog tot minstens eind september geen massa-evenementen toe, waardoor het voor de organisatoren onbegonnen werk was om enkele dagen later al een meeting te organiseren. In 2022 ontvangt Eugene het WK.

In totaal moesten er al vier DL-meetings van de kalender gehaald worden. Het seizoen start op 14 augustus in Monaco, op 4 september vindt de Memorial Van Damme plaats in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

Lees ook:

Memorial Van Damme hoopt op 10.000 fans : Thiam versus KJT, Duplantis en aanval op uurrecord van Abdi en Farah