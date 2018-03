Deze spectaculaire badmintonrally gaat momenteel de wereld rond XC

20 maart 2018

15u23 10 Will this rally ever end?! pic.twitter.com/MwWygn5JYe BBC Sport(@ BBCSport) link

Vorige week werd in Birmingham de All England Open Badminton Championships gehouden. De finale in het vrouwendubbel was een kolfje naar de hand van het Deense duo Kamilla Rytter Juhl en Christinna Pedersen. Knappe prestatie, maar ze werden pas écht populair na een fabelachtig punt tegen de Japanse Yuki Fukushima en Sayaka Hirota. De slopende rally duurde liefst 102 (!) slagen. Uiteindelijk trokken ook de Deense vrouwen hier aan het langste eind. Geniet hierboven even mee.