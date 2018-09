Deze nacht gaat NFL weer van start: "Mijn pronostiek: New Orleans wint de Super Bowl" XC

19u55 0 Meer Sport Deze nacht gaat het nieuwe seizoen van de NFL (National Football League) van start. Regerend kampioen Philadelphia Eagles kijkt Atlanta Falcons in de ogen. Maar wat mogen we nu van het nieuwe seizoen verwachten? Wie zijn de favorieten? En welke spelers moeten we in de gaten houden? Wij vroegen het aan Jürgen Nijs, Eleven Sports-commentator en American Football-kenner.

“Wie de titel zal pakken? Moeilijk te zeggen, aangezien de competitie nog moet beginnen. Maar ik reken vooral op de usual suspects zoals de New England Patriots, die allicht de NFC East zullen winnen en vervolgens zo in de play-offs belanden. Dan heb je Pittsburgh en Jacksonville, die vorig jaar sterk waren. Het is enkel de quarterback die bij dat laatste team voor vraagtekens zorgt.”

“Misschien worden de Los Angeles Chargers wel de verrassing in NFC West. Vorig jaar kwamen ze net tekort. Maar met hun nieuwe quarterback zit er dit seizoen mogelijk wel meer in. Philadelphia kan dan weer de negende ploeg ooit worden die zichzelf als Super Bowl-winnaar weet op te volgen. Maar de laatste keer dat dat gebeurde, dateert al van 2004. Toen wisten de Patriots dat kunststukje te realiseren.”

“Ik verwacht dat de Eagles NFC East naar hun hand zullen zetten, tenzij Dallas voor een verrassing kan zorgen. Green Bay en Minnesota halen volgens mij via NFC North de play-offs. En NFC South vind ik een moeilijke. Vorig jaar zaten er drie teams in de play-offs. Allicht zullen New Orleans en Atlanta de play-offs bereiken. En ook de Los Angeles Rams gaan bevestigen.”

Pronostiek: New Orleans

“Het zou leuk mocht er voor het eerst een team in eigen huis de finale van de Super Bowl haalt. Minnesota was er vorig jaar dichtbij. Atlanta is een kanshebber, maar dat zal al meteen afhangen van deze nacht. Als ze winnen tegen de Eagles, zijn ze op de goede weg. Anders wordt het een inhaalrace. Maar mijn pronostiek: New Orleans speelt de finale tegen Pittsburgh, waarna New Orleans de Super Bowl verovert."

Naar welke spelers wordt het uitkijken? "Sowieso Tom Brady. Hij is nu 41 jaar. Kan hij het nóg een seizoen? Dat is de vraag die telkens gesteld wordt. Hij is wel twee van zijn doelwitten kwijt. Danny Amendola is vertrokken naar de Miami Dolphins, Brandin Cooks zit nu bij de Los Angeles Rams. En daarnaast is Julian Edelman de eerste vier weken geschorst wegens het gebruik van verboden middelen.”

“Een andere naam: Drew Brees, de quarterback van de Saints, die ondanks zijn 39 jaar zijn team op sleeptouw neemt. De oude mannen kunnen het nog. Daarnaast hebben de Giants in de draft met Saquon Barkley een goede zaak gedaan. Die laatste kan wel eens de verrassing worden."

“De Cleveland Browns hebben met Baker Mayfield een quarterback gekozen, die blijkbaar wel klaar is voor de NFL. Het is wel een gevaar om zo’n rookie quarterback meteen in het diepe water te gooien. We zullen zien of hij kan zwemmen. En zeker bij de Browns, die vorig jaar geen enkele partij konden winnen.”

En wat met Shaquem Griffin, de man wiens hand geamputeerd werd, die werd aangetrokken door de Seattle Seahawks? “Die zal waarschijnlijk in de beginfase op special team spelen. Daar kan hij zijn stempel drukken, en dan zal hij geleidelijk aan in de verdediging geroteerd worden. In elk geval: hij heeft de roster cut van 90 naar 53 spelers overleefd.”

Nog dit: Eleven Sports zal ook de komende twee seizoenen de Sunday Night, Monday Night en Thursday Night wedstrijden uit de NFL live uitzenden. Dat is telkens ’s nachts, maar daags nadien worden er uiteraard ook herhalingen getoond.