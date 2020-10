Deze (met recht en reden) ‘beste knock-out ooit uit het UFC' levert Joaquin Buckley 100.000 dollar extra op ODBS

12 oktober 2020

11u31 0 UFC Met de term van ‘meest spectaculaire knock-out ooit’ in het UFC wordt dikwijls makkelijk gegoocheld. Maar ‘Fight Island’ in Abu Dhabi kreeg het voorbije weekend wel degelijk vechtgeschiedenis te zien. In amper zijn tweede UFC-gevecht, gooide Joaquin Buckley wel erg hoge ogen.

Het epicentrum van het UFC (Ultimate Fighting Championship), de koningsklasse in het Mixed Martial Arts, bevindt zich tegenwoordig in Abu Dhabi. Daar heeft UFC-baas Dana White een volledige coronaproof locatie opgetrokken, waar elk weekend mooie affiches plaatsvinden. Zaterdagavond werd het voor de fans zelfs héél mooi, toen in 'Fight Island 5' de Amerikaan Impa Kasanganay zijn landgenoot Joaquin ‘New Mansa’ Buckley in de ogen keek. Die tweede zag zijn aanval in ronde twee eerst afgebroken toen Kasanganay zijn trap counterde door hem bij de enkel vast te pakken. Maar met wat de 26-jarige uit Misouri afkomstige Buckley daarna uitpakte, was meer dan spectaculair: een ‘spinning back kick’ vol in het gezicht van zijn opponent die los knock-out ging.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY 🤯 #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c UFC(@ ufc) link

Vele collega’s en haast alle commentatoren waren het erover eens: de strafste knock-out ooit gezien. ‘Knock-out van het jaar’, op z’n minst. “Ik had er echt geen idee van dat dit ook buiten een filmset kon”, luidde het onder andere. Ook Dana White was er snel bij om het clipje aan zijn 5,4 miljoen twittervolgers te tonen. De officiële tweet van het UFC met de beelden is zelfs goed voor hun meest gedeelde bericht ooit. Al vlot over de 27.000 keer, toen ene Conor McGregor in januari de oude Donald Cerrone afmaakte.

Buckley: “Surrealistisch”

De knock-out leverde Buckley al het voorziene bonusgeld van de avond op, goed voor 100.000 dollar (85.000 euro). “De baas (Dana White, nvdr) kwam me net zeggen dat ik de hele pot krijg. Dat is meegenomen... maar ik sta nog altijd te trillen op mijn benen. Behoorlijk surrealistisch wat me hier overkomt. Dat ik hier met Dana White sta te praten. Ik hoorde amper wat hij zei. (lacht) Tot hij over het geld begon.” Zijn eerste kamp in het UFC, had Buckley nog verloren.

Best #ufc #knockout #kasanganay vs Buckley pic.twitter.com/svHijKZudA Dr Wade Baskin(@ TheBaskin) link

“Ik stond er zelf versteld van dat ik nog in balans was toen hij mijn voet vasthad”, verklaarde Buckley zijn actie. “Dus draaide ik me vlug en trapte. Ik voelde meteen dat ik hem vol in het gezicht raakte, maar had niet direct door dat hij ook knock-out ging. Op die trap train ik heel vaak. Het enige verschil was dat er nu iemand mijn been vasthad.” Buckley had het ook nog even voor Abu Dhabi. “De eerste twee, drie dagen is het hier cool, daarna voel je je toch opgesloten en geïsoleerd. Dan wil je vooral vechten. Maar het is echt wel een prachtige plaats. We zijn hier hartelijk verwelkomd en worden goed verzorgd.”