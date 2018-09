Deze Fransman kan zich wel voor de kop slaan (en doet ons terugdenken aan legendarische Belgische blunder) GVS/XC

15 september 2018

07u30

Bron: BBC 1 Meer Sport De prijzen worden pas aan de meet uitgedeeld. Het is een van de grootste sportclichés, maar op het WK van de moderne vijfkamp in Mexico City had Valentin Prades die raad beter niet in de wind geslagen. Vijftig meter voor de finish juichte de Fransman zonder aarzelen, maar zijn dolle vreugde werd snel doffe ellende.

Schermen, 200 meter zwemmen, paardrijden, pistoolschieten en 800 meter veldlopen. Die hindernissen moesten de atleten op het WK moderne vijfkamp in Mexico City afhaspelen. Voldoende ingrediënten om een sensationele strijd af te leveren, al lag de commotie helemaal in het slot.

Prades leek op de zege af te stevenen: met nog 50 meter voor de boeg in de laatste discipline balde hij de vuist. De Fransman had echter niet in de smiezen dat Jamie Cooke in zijn zog een stevig spurtje op poten zette. De Brit ging in de slotmeters op en over zijn naaste concurrent. Zelfs met een ultieme jump kon Prades zijn gouden medaille niet meer redden. Het verschil tussen beide tenoren aan de finish: amper 0,03 seconden.

This is why you should never celebrate early...🙈 pic.twitter.com/kAb2bOuLwh BBC Sport(@ BBCSport) link

"Ik zag Valentin mij passeren en dacht: 'oh neen'. Maar toen voelde ik ook dat ik wel nog iets in mijn mars had om de laatste 100 meter te versnellen", stelde Cooke na zijn triomf. Hij wordt daarmee de eerste Britse wereldkampioen in de discipline sinds 1993. En Prades? Die zal zich na de dramatische ontknoping moeten tevreden stellen met een zilveren plak.

Flashback naar 1973

Het doet enigszins denken aan het BK atletiek van 1973. Willy Polleunis leek met de bloemen aan de haal te gaan, maar werd uitgejouwd door het publiek omdat hij geen meter kop had getrokken tijdens de 10.000 meter. In volle euforie daagde hij in de laatste rechte lijn het publiek uit met kushandjes. Een serieuze misrekening, want Karel Lismont profiteerde en stak de Belgische titel met een borstlengte op zak.

Geniet in onderstaande video vanaf seconde 35 van die verrassende climax!